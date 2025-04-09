丟包喝醉閨密「助撿屍」女律師等三人被起訴

蔡女邀閨密一起共赴與陳律師與Matt律師朋友的酒席，席間閨密喝醉，陳、蔡二名律師涉幫助Matt攙扶被害人至公寓性侵得逞，被認定是幫助犯；台北地檢署昨依乘機性交罪嫌起訴三名律師；示意圖。(本報資料照片)

美國律師Matt去年在台灣和同事務所陳姓律師吃飯，陳找蔡姓女律師陪同，蔡女又邀閨密一起，席間閨密喝醉，陳、蔡二名律師涉幫助Matt攙扶被害人至公寓性侵得逞，被認定是幫助犯；台北地檢署昨依乘機性交罪嫌起訴三名律師。

檢方調查，Matt擅長專利訴訟，被派駐台北，在律師圈有一定名氣。去年10月間Matt找事務所智慧財產團隊陳姓律師吃飯，陳找來另一家律師事務所蔡姓女律師陪同，蔡同時約和她一起出國玩的好閨密到場。

被害人不認識Matt，四人在台北高檔日式料理店用餐，席間因不斷混酒，被害人飲酒過量吐在餐廳，醉得不省人事，遭三人扶上計程車，一起前往Matt租下的酒店式公寓；檢方查出，陳、蔡二人涉幫助Matt將被害人攙扶回公寓後就離開，丟包爛醉的被害人。

被害人慘遭Matt性侵，隔天上午手機鬧鐘響，驚醒發現身處陌生公寓，身旁躺著Matt，才知遭到侵犯，離開後報案求助。

據調查，被害人因喝酒斷片，想不起如何抵達Matt公寓，只想確認蔡女是否知情，有沒有和她一起搭計程車，不知是遭閨密丟包背叛。

檢警調查時，Matt否認乘機性交，辯稱二人是合意發生性行為；陳、蔡二人則辯稱送被害人和Matt到酒店式公寓就離開，不知發生何事。檢察官認為，被害人不可能從泥醉突然醒來與Matt合意性交，認定是遭乘機性交，陳、蔡二律師為幫助犯，依乘機性交罪嫌起訴三人。