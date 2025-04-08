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少女疑遭麥當勞主管性侵 罪證不足不起訴 死者家屬擬聲請再議

記者李隆揆／台北8日電
少女疑遭性侵走絕路，母親哀慟表示，麥當勞主管曾稱「我富二代妳告不贏」；士林地檢署7日偵結，認定被指控的主管罪嫌不足，不起訴處分。 (路透)
少女疑遭性侵走絕路，母親哀慟表示，麥當勞主管曾稱「我富二代妳告不贏」；士林地檢署7日偵結，認定被指控的主管罪嫌不足，不起訴處分。 (路透)

台北市一名少女去年墜河身亡，母親事後上網貼文，揭露女兒在麥當勞打工時疑遭主管性侵；士林地檢署昨偵結，認定被指控的主管罪嫌不足，不起訴處分。

少女家屬昨透過律師發出聲明，表示已盡力提供證據，但少女手機因落水損壞難以還原；將在收到處分書後與律師團研擬意見，於法定時間內依程序聲請再議，尋求救濟。

少女母親去年底上網發文，指少女在麥當勞打工，一年間遭主管拉到監視器死角性侵10多次，少女身心崩潰，對方嗆「我富二代你告不贏」，曾傳訊反問「要賠多少錢？」麥當勞調查認定「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

少女去年2月離職，3月報警提告遭性侵，警方去年5月將案件函送士林地檢署；少女去年6月上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，7月又因假投資詐騙損失9萬8000元台幣(約2900美元)，9月遇假交友詐騙，花1000元台幣(約30美元)購買遊戲點數。

去年11月4日少女離家未返，6日墜河，隔日被發現遺體，少女母親接獲惡耗情緒崩潰，持續在社群平台上發文，貼出少女「最後身影」，請求社會各界及司法協助討公道。

事件引發外界關注，士檢除向麥當勞調取資料及影像，今年1月約談少女家屬釐清案情，全案昨天偵結，檢察官認定罪嫌不足，不起訴處分，但未說明理由；少女淪為詐團人頭戶部分，因少女已死亡，也依法不起訴。

少女父親昨表示，少女母親得知消息震驚、哀痛，會聲請再議，不放棄討公道；證據都交給警察了，還有證人指證，想不通為什麼不起訴，也沒看到不起訴理由，希望如有其他被害者，能勇敢站出來指證。

麥當勞 性騷擾

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