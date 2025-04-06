我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

考過台灣三等高考…連word都不會用 他丟鐵飯碗提告遭駁回

記者張議晨／高雄6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
邱男通過三等高考，因無法勝任工作遭解職，提告爭權也敗訴。(本報資料照片)
邱男通過三等高考，因無法勝任工作遭解職，提告爭權也敗訴。(本報資料照片)

邱姓男子通過高考後分發到某縣府服務，但6個月試用期卻頻頻出錯，連基本文書作業都不會，單位主管認定他「無法勝任職務」，邱男因未通過試用期被解職，他不服打行政訴訟，法官也認定邱「缺乏人際互動及溝通協調能力」駁回他請求。

判決指出，邱男2022年通過三等高考，以薦任6職等分發到某縣政府服務，本分加上專業加給，每月薪水約近台幣5萬元(約1500美元)。

但邱在6個月試用期內，卻狀況不斷，試用人員考核表羅列各項錯誤，如「經同事多次指正錯誤，仍不斷再犯、工作品質低劣，工作常稽延不以為意，且有多次遲到早退，上班摸魚，不在座位長達半小時，還以手機講私人電話2小時，甚至穿短褲、拖鞋進辦公室等。」

考核表內還稱邱男，「常藉各種說詞合理化個人行為，或以『不知道』、『不會做』等用語規避工作，不詳閱工作計畫，連辦公室同事都不認得，在辦公室走路還「特別慢」，但到其它處室卻正常。」

最後於「總評欄」認定邱「工作品質粗糙、學習態度不佳、基本文書處理能力低下、專業能力缺乏且未能從經驗中學習成長，各項表現均未符合本職工作應有要求，無法勝任職務」，前年9月試用期滿後，因試用成績不及格，最後被依公務人員任用法解職，喪失鐵飯碗。

邱男不滿，主張試用期內都沒人教他，害他只能自行摸索業務，導致學習效果不佳，且打卡紀錄異常經科長提點後就未再犯，試用期間內主管對他的考評並非事實，不能因此將他解職。邱提起行政訴訟，主張縣府解職不合法應撤銷處分，恢復他原有職務。

高高行審理時，法官調閱邱男考核及輔導紀錄，發現邱自分發後，就由直屬科長負責指導，旁邊還有資深同事協助，發現邱欠缺規畫業務及創意思考能力，還調整工作難易度，甚至請處長面談協助改進，但改善成效有限。

另外，邱男面談紀錄也顯示他文書處理能力極弱，整理的手機號碼資料，未經排版作業，科長幫他規畫各場次研習地交由邱男執行，連報名資料整理、領據、海報製作也有問題。

高高行法官綜合邱男試用期間主管對其評鑑及考核，認定確實無法符合公務人員任用基本技能，縣府解職處分合理，駁回邱男請求，讓他無法保住鐵飯碗。

高考

上一則

台航空大廠超前部屬 川普宣布關稅前來美設廠 波音、GE都是客戶

下一則

台灣手工具機出口美占50% 大廠老董：高關稅是美國該緊張

延伸閱讀

女兒為我織毛衣

女兒為我織毛衣
兒是「邁巴赫少爺」、父是銅雕大師 非遺傳承人直播賣貨

兒是「邁巴赫少爺」、父是銅雕大師 非遺傳承人直播賣貨
灰燼之華（全文完）

灰燼之華（全文完）
灰燼之華（三二）

灰燼之華（三二）

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威