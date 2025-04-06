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台史上最大宗 漁船走私「1.6噸K毒」市價逾20億

記者黃羿馨、郭政芬／新竹6日電
海巡署在東沙群島外海破獲「滿瑞富」號漁船走私毒品案，緝獲1.6公噸K他命、安非他命逾20公斤，估計黑市價逾20億元台幣，是史上最大宗K毒走私案。(圖／民眾提供)
海巡署在東沙群島外海破獲「滿瑞富」號漁船走私毒品案，緝獲1.6公噸K他命、安非他命逾20公斤，估計黑市價逾20億元台幣，是史上最大宗K毒走私案。(圖／民眾提供)

海巡署艦艇日前在東沙群島外海破獲「滿瑞富」號漁船走私毒品案，緝獲1.6公噸K他命、安非他命逾20公斤，全以茶葉袋包裝，市價逾20億元(台幣，下同，約6038萬美元)，是史上最大宗K他命走私案；台籍陳姓船長、兩名印尼籍漁工涉運輸毒品重罪，聲押禁見獲准。

新竹縣刑大與海巡署台中查緝掌握情資，指曾走私香菸的陳姓船長最近有筆「大生意」，疑趁船東老病之際，利用隸屬基隆區漁會的「滿瑞富」號走私毒品，並將於新竹漁港卸貨；蒐證掌握這批毒品以K他命為主，買家遍及全台。

專案小組蒐證發現，「滿瑞富」號漁船逾半年沒有出海，突然在3月初時申請從八斗子漁港出海，之後航向飄忽不定，3月底更監控到漁船出現在東沙群島海域，疑似與可疑船隻接觸。

新竹地檢署檢察官沈郁智上月28日指揮海巡署登船臨檢，船上完全沒有任何漁獲，卻有多達52袋可疑麻布袋，專案小組打開查看，袋內全是1包包毒品，企圖用茶葉袋包裝掩人耳目，數量令人咋舌。

除了1袋是安非他命，毛重22.5公斤之外，剩下的51袋、共有1514包全部是K他命，毛重達1625.8公斤，總重量超過1.6公噸，堪稱台灣緝毒史上查獲K他命最多的一次，毒品市值粗估超過20億元。

調查發現，這批K毒和安毒，外觀包裝狀似茶葉，茶葉袋上都有星星圖案，卻用不同顏色做區隔，有的還加註圓形或方形圖案，其中20包安非他命的包裝上更有強調「觀音王」、「特選」、「Very Good」等字樣，研判應是買家遍及全台，為了區分交貨做出的記號。

據調查，陳姓船長走私並非首次，2013年他擔任「新永隆16號」漁船船長，從宜蘭大溪漁港報關出港後，晚間在龜山島外海25浬處，接駁自不詳白色漁船運來共398箱、19萬9000包私菸，藏放在密艙內企圖運回販售，隔天遭海巡署查獲，被法院判刑6個月。

詎料時隔12年，陳男再因走私毒品被捕，涉及大量K毒與安毒，犯罪規模驚人，懷疑幕後有毒梟操控，全案擴大溯源中。

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