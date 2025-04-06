帶客看房怕危險…女房仲找男同事陪同 竟反遭猥褻強吻

新北市1名女房仲年前，因擔心陪同客人看房時的人身安全，找男同事陪同，未料同事竟趁2人獨處空檔，不僅強吻還硬扯衣褲欲性侵，新北地檢署依強制猥褻罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

新北市1名女房仲前年要陪同客人看房，憂心人身安全，找房仲同事林姓男子陪同，怎料客人到場前，林男竟趁2人獨處空檔，不僅強吻還硬扯衣褲欲性侵，因女子強力反抗才未得逞。新北地檢署日前依強制猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，新北市1名女房仲2023年12月初，與有意買房客人相約看屋，基於人身安全考量，找房仲同事林姓男子陪同，2人前往看屋地點，因客人臨時有事表示會晚一點趕到，女房仲趁空檔坐在房間沙發上閉眼小憩。

林男趁女房仲入睡竟起色心，壓在女房仲身上強吻頭頸部，女房仲驚醒立即大聲喝斥，「你在幹什麼？」林男反嗆「平常不是很兇？」「再兇啊！」仍持續動手強扯女房仲長褲及內褲，意圖霸王硬上弓。

女房仲為保護自身強力反抗才未被得逞，趕緊拉上褲子才穿好，林男又強行將人硬抱至客廳旁廁所，二度出手強摸猥褻，直到女房仲揚言要報警才停手，受害女房仲事後也向林男為同一間房仲任職女同事的女友泣訴此事。同房仲公司其他人事後得知此事，也鼓勵受害女房仲提告，「不可能原諒，這是變相在支持他強姦未遂。」

林男事後得知也以手機傳訊表示，「我跟妳道歉，會為我所做的事情買單，但不用透過妳的嘴，我自己會說。」、「我恨透妳了，是妳讓我失去了一切。」受害女房仲則回說，「如果你像個真男人直接道歉，大家也不會有後續這麼多難聽的話，同時希望你知道以後不能夠這樣對女生。」

新北地檢署檢察官認為林男在受害女房仲察覺驚醒後仍未停手，還持續違反其意願褪去其褲子及內褲，犯行由乘機猥褻升高轉換為強制猥褻，日前依強制猥褻罪嫌起訴林男。