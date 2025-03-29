創意私房設3陷阱 少女遭性侵228次不敢說

藝人黃子佼持有兒少性影像的判決書近日受到輿論關注；圖為台北地方法院。（記者王聖藜／攝影）

藝人黃子佼 持有兒少性影像的判決書近日受到輿論關注，日前台北市議員苗博雅以直播導讀的方式，讓民眾直接了解黃子佼的犯罪內容。其中，黃子佼非法持有一名14歲的國二受害少女高達228次的性侵檔案，再次引起社會震驚。

親職講師趙逸帆以「她拍了228部影片，我們卻都沒有發現」為標題在臉書發文，指出從創意私房及黃子佼的判決書中，了解到整個犯罪過程不是「一時衝動的事件」，而是長期、重複，且深入控制的過程。他希望所有能保護孩子的人，能夠清楚知道犯罪陷阱的樣貌，否則很難在孩子需要的那一刻，成為他可以開口的人。

趙逸帆認為，在這麼多次的性影像拍攝過程中，孩子不是不逃也不說，而是「說不出口」，當孩子落入控制的陷阱時，就會呈現這種情形。

他分析這種犯罪製造了三類的陷阱，誘騙孩子拍攝不該拍的性影像：一、夢想的糖衣，潛規則的苦藥。孩子在過程中被洗腦：「這是為了夢想，忍一下就好」、「我已經做了這麼多，不能現在放棄」。二、用關心包裝的情緒操控。犯罪者會與受害者建立一種長期的關係，這類加害者會讓孩子以為是在一段「被理解、被愛」的關係中，進而甘願配合各種不舒服的要求。三、數位控制與恐懼勒索。趙逸帆認為，最可怕的是，當這些人取得孩子的影像或私密資料後，會立刻翻臉，並以此威脅孩子：「我已經存起來了，如果妳不照做，我就傳給妳爸媽、老師、全世界。」這是一種極端的數位綁架。孩子不敢說、也不知道該怎麼說，只能不斷地「配合」，直到在社會新聞中看到冰山一角。

趙逸帆建議，無論是家長或老師，在與孩子互動時必須讓孩子知道「你永遠可以回來」，無論孩子做錯什麼、誤信誰，請先別說「你怎麼那麼笨」，可先抱住他，讓他知道「你不是錯的，是被騙的」。