我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

創意私房設3陷阱 少女遭性侵228次不敢說

台灣新聞組／台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人黃子佼持有兒少性影像的判決書近日受到輿論關注；圖為台北地方法院。（記者王聖藜／攝影）
藝人黃子佼持有兒少性影像的判決書近日受到輿論關注；圖為台北地方法院。（記者王聖藜／攝影）

藝人黃子佼持有兒少性影像的判決書近日受到輿論關注，日前台北市議員苗博雅以直播導讀的方式，讓民眾直接了解黃子佼的犯罪內容。其中，黃子佼非法持有一名14歲的國二受害少女高達228次的性侵檔案，再次引起社會震驚。

親職講師趙逸帆以「她拍了228部影片，我們卻都沒有發現」為標題在臉書發文，指出從創意私房及黃子佼的判決書中，了解到整個犯罪過程不是「一時衝動的事件」，而是長期、重複，且深入控制的過程。他希望所有能保護孩子的人，能夠清楚知道犯罪陷阱的樣貌，否則很難在孩子需要的那一刻，成為他可以開口的人。

趙逸帆認為，在這麼多次的性影像拍攝過程中，孩子不是不逃也不說，而是「說不出口」，當孩子落入控制的陷阱時，就會呈現這種情形。

他分析這種犯罪製造了三類的陷阱，誘騙孩子拍攝不該拍的性影像：一、夢想的糖衣，潛規則的苦藥。孩子在過程中被洗腦：「這是為了夢想，忍一下就好」、「我已經做了這麼多，不能現在放棄」。二、用關心包裝的情緒操控。犯罪者會與受害者建立一種長期的關係，這類加害者會讓孩子以為是在一段「被理解、被愛」的關係中，進而甘願配合各種不舒服的要求。三、數位控制與恐懼勒索。趙逸帆認為，最可怕的是，當這些人取得孩子的影像或私密資料後，會立刻翻臉，並以此威脅孩子：「我已經存起來了，如果妳不照做，我就傳給妳爸媽、老師、全世界。」這是一種極端的數位綁架。孩子不敢說、也不知道該怎麼說，只能不斷地「配合」，直到在社會新聞中看到冰山一角。

趙逸帆建議，無論是家長或老師，在與孩子互動時必須讓孩子知道「你永遠可以回來」，無論孩子做錯什麼、誤信誰，請先別說「你怎麼那麼笨」，可先抱住他，讓他知道「你不是錯的，是被騙的」。

黃子佼

上一則

「我愛你中國」風波議處結果出爐 校長未受處分

下一則

吳淡如促揭「黃子佼們」公開80名高級會員名單 檢追究刑責

延伸閱讀

初中生遭性侵228次無人知？親職講師：3陷阱孩子說不出口

初中生遭性侵228次無人知？親職講師：3陷阱孩子說不出口
大力「掃黃」會逼死黃子佼？台女網紅：他生存慾旺盛

大力「掃黃」會逼死黃子佼？台女網紅：他生存慾旺盛
黃子佼持未成年性影像案 吳淡如促公布「創意私房」會員名單

黃子佼持未成年性影像案 吳淡如促公布「創意私房」會員名單
黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

熱門新聞

台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊