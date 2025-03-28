清泉崗空軍爆綠能弊案 6人涉勾結黑道收賄遭訴

清泉崗空軍聯隊營區太陽能光電發電裝置系統採購發生弊案，彰化地檢署偵結，對葉姓雇員、陳姓中校科長分別具體求刑9年、8年。圖為台中清泉崗基地。（本報資料照片）

台中空軍清泉崗基地空軍三聯隊三名軍士官與一名雇員，涉嫌勾結有黑道背景陳姓掮客，向綠能 廠商收賄、接受性招待；彰化地檢署依貪汙治罪條例起訴六人，其中退役中校葉姓雇員、陳姓士官長被具體求刑九年、八年。

彰化檢方偵辦多起綠能弊案，發現涉入多起案件的陳姓掮客，曾協助空軍三聯隊光電標租案找廠商競價，該案標租面積大、年限達20年，偵查發現有軍士官涉及貪瀆。

起訴指出，清泉崗營區2022年8、9月辦理光電標租A案，許姓中校科長指示葉姓雇員、陳姓士官長承辦業務，透過陳居間找廠商競價，黃姓綠能廠商願給付2億元(台幣，以下同)，1億元為開發費賄款。

黃現勘後評估營區需移植樹木，部分營舍屋頂有樹木遮蔭，整體太陽能發電裝置容量不如預期，最終跟陳男協議僅支付1.3億元。

國防部 接獲檢舉內部調查，標案終止，陳透過關係重啟標租B案，由蔡姓上尉承辦，黃無意續做，改承諾支付1億元，並找另家廠商接手。

但新廠商也打退堂鼓，未參與評選會議，最後由其他綠能廠商得標；葉姓雇員、陳姓士官長另接受至少十次女陪侍飲宴、性招待，陳姓掮客不滿，要求兩人交還賄款170萬元。

彰化地檢署指揮調查局、廉政署偵辦查獲，依貪汙罪起訴許姓中校、葉姓雇員、陳姓士官長、蔡姓上尉、陳姓掮客和黃姓廠商六人，對葉姓雇員、陳姓掮客求刑九年，陳姓士官長求刑八年。批涉案軍方公務員敗壞官箴。

空軍司令部回應，配合檢調偵辦，絕不寬貸。