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販賣泡湯春光到創意私房 皇池偷拍狼判刑5年半

記者李隆揆／台北27日電
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林姓男子侵入皇池溫泉多次偷拍及販賣他人泡湯影像，士林地方法院昨依販賣性影像罪判刑5年6月，另依公然猥褻罪判拘役30天。(記者李隆揆／攝影)
林姓男子侵入皇池溫泉多次偷拍及販賣他人泡湯影像，士林地方法院昨依販賣性影像罪判刑5年6月，另依公然猥褻罪判拘役30天。(記者李隆揆／攝影)

林姓男子偷拍台北市皇池溫泉御膳館性影像，上傳17部至色情網路論壇「創意私房」販售，獲利113萬元(台幣，下同，約3.4萬美元)，逾10人受害。士林地方法院認定，林造成被害人身心受創，使社會上人人自危，昨依販賣性影像罪判刑5年6月，另依公然猥褻罪判拘役30天；可上訴。

檢警調查，綽號「老馬」身分不詳網友在網路主持創意私房，規定其他網友最低繳交人民幣1800元(約240美元)，經審核後可成會員，獲得買賣性影像資格，只用虛擬貨幣交易，規避查緝。

林姓男子等人2019年8月申請創意私房會員，販售偷拍影像牟利，2021年6月起將雨傘傘面挖洞暗藏攝影鏡頭或以針孔攝影機，在台北市四處偷拍，包括拍攝北市北投區皇池溫泉泡湯民眾性影像，及尾隨女子拍攝裙底，上網由共犯加工浮水印，上傳創意私房販賣。

2023年7月，林以「Argos原創湯旅」為題，陸續發布17部在皇池溫泉偷拍影片。檢警循交易金流鎖定林，去年6月搜索查扣17支手機、加工過的雨傘、運動相機等證物，查出林多次上傳性影像，其中以皇池溫泉影片獲利113萬元，逾10人受害，士院考量仍有被告未到案，林有串證之虞，裁定羈押禁見。

檢方去年10月依販賣他人遭竊錄身體隱私部位影像、侵入建築、公然猥褻、個人資料保護法等罪起訴林，批犯罪手段令人不齒，危害被害人身心甚鉅，建請法院重懲，12名共犯偵辦中。去年12月開庭，林坦承犯行，法官命30萬元(約9000美元)交保，並限制住居、出境、出海、不得外出，加以科技監控。

士院審酌林自白及手機鑑識等證據，認定多次偷拍及販賣他人泡湯、裙底性影像，甚至侵入皇池溫泉，考量牟利手段嚴重侵害他人性隱私，造成被害人身心受創，使社會上人人自危，加重其刑，宣告超過法定刑5年的5年6月徒刑。

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