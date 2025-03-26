白狼餐敘選「竹聯幫主」北市警衝包廂蒐證 最終未投票

「白狼」張安樂25日晚間原訂在立法院康園餐廳邀宴選竹聯幫主，引發爭議；餐會後易地舉行，康園緊急暫停營業，大批警力仍荷槍實彈戒備。(記者胡經周／攝影)

竹聯幫大老「白狼」張安樂，昨天晚間與地堂前堂主「鍾馗」李宗奎及部分堂口負責人餐敘，傳要投票 推舉李宗奎出任新幫主，引發黑白兩道關切；大批警力昨直接進入包廂蒐證，刑事局也重話聲明，不論竹聯幫主繼任為何人，都將依涉嫌違反組織犯罪防制條例偵處。

餐會原安排在立法院康園餐廳舉行，震驚政壇；行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰 認為立法院是國家重要門面，立院餐廳不能成為幫派聚會場所，請內政部 做好必要處置。

據了解，在警政署要求下，北市警力聯繫康園餐廳「溝通」，餐廳隨即取消訂位，昨晚並緊急暫停營業。

餐會後改在第一飯店舉行，出席成員多為金堂、銀堂、漢堂等與張安樂親近堂口，張安樂抵達餐廳時表示，竹聯幫需要建立制度，不要有紛爭，投票如期進行。前地堂堂主「鍾馗」被張安樂力拱成為新幫主，昨天原本要投票為「鍾馗」鋪路。

轄區中山警分局和台北市刑大派員到場，出動特勤中隊荷槍實彈盤查可疑對象，並直接在包廂內架設攝影機蒐證，餐會最後沒有如期投票。

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑離世前，屬意劉振南接任，但劉當時未獲多數堂口同意，外傳檢警偵辦案件也牽扯劉振南，劉振南一度退縮。「白狼」張安樂趁勢推舉「鍾馗」競逐幫主，前青堂堂主「四川」高世川，也獲部分堂口支持。

黃少岑告別式後，「叩頭」、「四川」、「鍾馗」各有堂口支持，但「鍾馗」有統促黨副主席身分，不少堂口擔心「鍾馗」一旦出線，他與張安樂的政治背景，將引發政府認定竹聯幫與「境外敵對勢力」勾結，怕引來鋪天蓋地剿滅行動。

據悉「鍾馗」若宣布成為幫主，將宣布退出統促黨，避免疑慮，但竹聯幫眾認為此舉掩耳盜鈴，不但主流堂口反對，「寶和會」、「靖安會」、「弘仁會」等三大分會也不表支持，直言誰接幫主都行，就是有統促黨背景的人不行。

警方分析，竹聯較有實力堂口，多認定愛堂前堂主「叩頭」劉振南已接任幫主，不少堂口與「鍾馗」、「白狼」切割，竹聯幫有分裂危機。