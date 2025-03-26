我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

宜蘭飯店男員工擅闖女裸湯 女客感覺被性侵

記者戴永華／宜蘭26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宜蘭員山鄉一家國際品牌連鎖飯店發生男員工闖進女裸湯區，站在更衣室門口喊「快出來」，當時還有女客裸體狀態，全被嚇壞，事後怒批超誇張，飯店管理太差。(取材自飯店官網)
宜蘭員山鄉一家國際品牌連鎖飯店發生男員工闖進女裸湯區，站在更衣室門口喊「快出來」，當時還有女客裸體狀態，全被嚇壞，事後怒批超誇張，飯店管理太差。(取材自飯店官網)

宜蘭員山鄉一家國際品牌連鎖飯店發生男員工闖進女裸湯區，站在更衣室門口喊「快出來」，裡頭還有4位女性，其中3人裸體，全被嚇壞，業者昨出面道歉，解雇該名員工，並強調未來如再發生相關問題，部門主管連帶處分。

女客人在「聽你說飯店」臉書社群表示，前天上午11時45分左右，中午12時營業時間還未結束，需要工作人員門禁卡才能打開的大門就被打開了，走進一位年長男性站在更衣室的門口大喊「小姐們，快出來了」。

女客不滿表示，居然有男性工作人員進入，站多久看多久都無法知道，經過這次事件，能體會被性侵者的感覺…事發瞬間非常驚嚇。當下不敢惡言相向，本想默默假裝這事沒發生，但是愈想愈想哭，飯店後來想再提供免費入住一晚，但他們不想，後來飯店又說可退費。

飯店指出，依清潔SOP，應該是男性員工巡湯男湯，女性員工巡場女湯提醒客人，前天一位男性兼職工作人員在露天風呂營業時間結束前，於女湯池入口玄關處以語音提醒場內貴賓，告知露天風呂即將閉館，請準備離場，當時女湯池內仍有數位女性貴賓正在體驗。

飯店說，接獲投訴後了解並表達歉意，晚上連絡上客人並告知解雇員工，同時對露天風呂負責主管提出告誡，要求強化管理稽核，杜絕類似服務疏失。

上一則

大罷免延燒 行政司法夾殺 綠推高仇「傅」值

下一則

學者：美關稅對台農產、汽車影響大 台積電影響相對小

延伸閱讀

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
命人輪姦失學女 「霸道總裁」夫妻二審判刑15年5月、10年6月

命人輪姦失學女 「霸道總裁」夫妻二審判刑15年5月、10年6月
弟弟可能是兒子 賭城27歲男曝母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城27歲男曝母親性侵
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

熱門新聞

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查