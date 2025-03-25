命人輪姦失學女 「霸道總裁」夫妻二審判刑15年5月、10年6月

台中市黃姓夫妻涉命員工輪流性侵失學女，還持鎮暴槍射擊，女子傷勢不輕，全案二審審結。(本報資料照片)

台中市黃姓夫妻經營傳播公司，黃以「霸道總裁」為名在網路平台經營，二人涉嫌引誘遭收容的失學女子陪酒、性交易、工地上班，甚至以欠債為由，命員工輪流性侵女子，以鎮暴槍射、用粗鹽、辣醬刺「婊子」在女子腿上，二審今審結，仍判黃姓夫妻15年、10年6月徒刑。

此案有5人上訴台中高分院，今天審結，其中黃男妻子與涉案陳男、羅女部分，因犯罪事實認定與一審認定，撤銷改判，改判部分，黃男妻子仍判刑10年6月，陳男由7年3月改判為6年，羅女仍判8年2月，其餘上訴駁回，維持原判，仍可上訴。

檢警調查，綽號「龍哥」的黃姓男子（36歲）在臉書以「霸道總裁」為名，與綽號「小豬」楊姓妻子（40歲）經營傳播公司，實際經營傳播小姐、工地等工作。

黃男在2022年底時，以介紹工作為由，吸收一名在教養院的失學女子後，安排酒店坐檯、工作粗工、性交易。2023年初，黃姓夫妻再以女子與員工搞曖昧尤為，持鎮暴槍射擊女子，逼簽30萬元(台幣，下同)本票，還強迫女子到工地工作，一天酬勞僅200元，夜間還得坐檯、與男客性交易。

前年2月間，黃男等人又不滿女子在酒店陪酒時，拿了客人1.5萬元消費，又命員工拿炒菜鍋猛毆她頭，楊女還帶著李姓、羅姓小妹，將針火烤後沾辣椒醬、米酒及鹽巴，在她大腿、小腿及腳背刺入「婊子」、「鬼」等字。

黃還以女子欠債，要她被性侵1次可抵債5000元，女子明確拒絕仍慘遭田姓、陳姓男子及田姓少年輪流性侵，眾人不顧她哭泣，黃還在一旁拿手機錄影。

黃姓夫妻等7人遭檢方以強制性交、人口販運法等罪起訴，檢方痛批，黃等濫用女子孤立無援，對帶她像是不需尊重的「客體」，巧立名目苛扣薪資、逼性交易及輪翻性侵等非人道方式凌虐羞辱，建請法院對黃量處最嚴厲之刑。

台中地院在去年5月審結，認定居於主導地位，指使同夥對女子性交、傷害及勞力剝削，甚至將女子視為可任己自由支配的客體、賺錢的工具，女子傷勢遍及全身，怵目驚心，痛斥黃凶殘手段令人髮指。

法官依強制性交等罪，分判黃男15年、5月徒刑（可易科）；楊女10年6月、4月徒刑（可易科），其餘涉案人判刑6月至8年9月不等徒刑，部分刑期可易科，全案上訴台中高分院後，今天審結。