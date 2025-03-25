74歲翁相信網友要從美赴台「共組愛的小窩」警奔超商阻詐

台中一名74歲老翁相信網友要從美國赴台和他共組愛的小窩，到超商要買點數給網友，東勢警方到場勸阻他被騙錢。(圖／警方提供)

台中一名74歲男子在臉書社群認識一名女網友，相信對方答應要從美國赴台和他共組愛的小窩，他到超商要買點數給女網友，東勢警方到場勸阻他，超商店員也在旁合力勸說，男子最後才相信自己遇到愛情騙子。

本月21日晚上，東勢警分局新社分駐所接獲轄內超商店員報案，有名男子欲購買apple store 4000點數給網友，店員認為有遭詐騙的可能，報警協助。

據了解，74歲林姓男子1個多月前在FB上認識一位女網友，對方說希望與林男交往，假藉要幫老翁繳交電費 為由，要老翁去買apple store 買4000元點數儲值，她將從美國來見林男組成愛的小窩，林男信以為真到超商欲購買點數，店員機靈察覺有異即時報警處理。

新社分駐所副所長郭文達、警員黃志賢獲報到場，向林男仔細說明這是常見的「假交友詐騙」，對方會先假意先與被害人成為朋友，甚至要交往，讓被害人信以為真後再以各種藉口要求被害人匯款或購買點數等等，最後失去聯繫，警方與超商店員耐心告訴老翁這為詐騙手法，男子才恍然大悟自己被詐騙，他感謝警方積極熱心。

新社分駐所副所長郭文達表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買點數等詐騙手法，須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本資料等，且詐騙集團 常潛伏各種交友軟體，利用正妹、帥哥假照片誘人上鉤，再用各種理由威脅利誘購買點數。