雪攀玉山墜落魔王坡380公尺深谷 2山友遺體尋獲

兩名山友在玉山「魔王坡」墜谷身亡，搜救人員下切深谷，將遺體移往平坦處後再吊掛下山。(圖／南投縣消防局提供)

高雄陸姓男子與林姓女子21日相約登玉山，前天上午被發現在玉山「魔王坡」失蹤，空勤直升機及救難人員於傍晚發現他們受困魔王坡下方380公尺深山壁，但直升機無法靠近救援，地面搜救人員昨天上午接觸到兩人，確認已罹難。

玉山積雪30公分已慢慢融化呈現結冰狀態，登山步道難行且危險；除了這兩名山友，南投縣消防局21日先後接獲仁愛合歡西峰、尾上深堀縱走都有獨攀山友失聯，昨天尋獲兩人，均已罹難。國家公園署呼籲，目前高山積雪稍融導致結冰易滑，民眾不要被山下好天氣所騙，還沒上山的朋友建議改期。

據調查，26歲陸姓男子與25歲林姓女子21日入山，規畫22日攀登玉山主峰、東峰及北峰，23日下山；同事彭姓男子等兩人也規畫同時間登玉山，但行程略有不同，彼此知情並維持聯繫。

前天上午10時許，彭姓男子等2人從玉山主峰下山時，在玉山主北峰叉路口附近發現陸等兩人斷裂的登山杖及帽子，還有部分血跡，電話聯絡兩人都沒接聽，直覺可能墜谷，立刻向119報案。玉山國家公園管理處排雲工作站5人就近趕赴現場，於下午4時發現陸等2人疑似受困登山杖發現地點下方380公尺深山谷。

空勤總隊直升機雖迅速趕抵現場救援，但山谷下切風壓過大，且現場氣流混亂，無法靠近山難地點而無奈返航，改由山難救助隊員挺進。消防局搜救人員前天深夜抵達排雲山莊，再徵調雪訓專技人員組成10人搜救隊，前天清晨6時出發，約11時趕到陸與林女墜落處，確認兩人已無生命跡象。

搜救人員說，山區積雪融化又結成硬冰，冰爪根本切不進去，更別說抓地，現場宛如大型溜冰場，只能加強上端繩索系統確保搜救人員緩降過程的安全，雖在中午前接觸到死者，但遺憾兩人已死亡。

搜救人員指出，兩人卡在峭壁間，相距大約5公尺，部分遺體遭雪覆蓋，花了1小時將兩人遺體移至附近平坦處，聯絡空勤總隊直升機於中午12時15分吊掛下山。