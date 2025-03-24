畫家曹登閎遺作「兔子」展覽遭竊 展場竟未裝監視器

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出的畫作「兔子」遭竊，家屬上網貼文指非賣品，希望竊賊歸還。(取材自臉書)

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作，生前重要遺作「兔子」失竊，家屬指是非賣品，但展場未裝監視器。松山文創園區表示，展場因隱私考量未裝監視器，已經向警方提供出入口、走廊等監視器影像，協助調查。

據調查，範時尚公司本月9日起在松山文創園區舉辦展覽，21日中午12時30分工作人員發現曹登閎畫作「兔子」失竊，赴北市信義警分局三張犁派出所報案。策展人塗至道在Threads 上坦言個人疏失，對家屬致上歉意，展期最後幾天加派人手顧展。

曹登閎胞弟在臉書、Threads貼文表示，借出展覽兩幅非賣品畫作，一幅是哥哥生前最後一幅畫，一幅是「兔子」，當天中午工讀生外出買飯，回來發現「兔子」不見；遺憾的是，展覽方與松山文創園區未在展場裝監視器，找到機會渺茫，「我真的很難過、憤怒，不知道該說什麼」。

貼文指出：「這是哥哥生前重要的一幅畫，也是我們絕對不會賣的一幅畫，我只希望這幅畫能夠回來，這是我們家人跟哥哥之間所僅剩的連結，如果可以，如果你是順手牽『兔』的那個人，求求你，把畫還給我們。」

松山文創園區說，依個人資料保護法相關規定，監視器設於公共空間，外租展覽空間基於租用性質與隱私考量，不會統一裝設，若展覽單位有需要，自行規畫設置；公共場域設180支監視器，含出入口、走廊，事發後配合警方提供畫面，深感遺憾，盼讓畫作回到曹家人手中。

信義分局表示，已調閱現場與周邊監視器查緝，提醒業者加強安全維護機制，呼籲民眾勿購買來路不明畫作以免觸法。

曹登閎1989年出生，畢業於台藝大，作品以水彩、油畫為主要創作媒材，生前作品曾在紐約、巴黎展出，是享譽國際的畫家，2019年意外離世，留下多幅知名畫作，包括以「老木」為主題的作品，和色彩生動的「兔子」。