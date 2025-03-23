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台中48年爛尾樓V字型坍塌 35人摸黑逃生 13戶無家可歸

台灣新聞組／台中23日電
台中市清水區中興街一處六層樓建物，22日凌晨驚傳5、6樓坍塌呈V字型，幸無人傷亡。(記者黃仲裕／攝影)
台中市清水區中興街一處六層樓建物，22日凌晨驚傳5、6樓坍塌呈V字型，幸無人傷亡。(記者黃仲裕／攝影)

台中市清水區中興街一處6層樓建物昨天凌晨驚傳5、6樓坍塌呈V字型，下方13戶、35人倉皇逃生，幸無人傷亡。該建物為「爛尾樓」仍有塌陷風險，住戶憂心無家可歸，市長盧秀燕昨到場指示做好安全設施、災後復原，由於所有權人未出面，市府將釐清究責，並評估是否拆除。

該大樓為屋齡48年的鋼筋混凝土結構連棟建築，當地西寧里長王慶源說，當初地主與建商合建時有糾紛，建商後因資金斷鏈倒閉，5、6樓只拆掉板模，連門窗都沒有，僅1到4樓有租人。昨天坍塌時，巨大搖晃與聲響嚇壞樓下住戶，連兩公里外居民也有感。

台中市消防局指出，昨天凌晨一時44分獲報後，出動22名消防員救援，確認塌陷的5、6樓無人居住，其餘住戶在清晨3時19分疏散完畢。

市府統計，共疏散13戶、35人，已安置10戶27人、另3戶8人返回原屋。台中市民政局啟動關懷機制向住戶發送慰問金，社會局安排安置住戶入住旅館10天，安置期結束若仍有居住需求，將評估開設臨時避難收容處所。

由於該大樓內5、6樓未蓋完，形同「爛尾樓」，台中市都發局指出，該大樓5、6樓是後來建商增建，增建時間待查，但未發給使用執照。本報調查6都發現，各都對爛尾樓幾無管理，若非地震後的紅黃單建築或公共安全檢查的危樓，屋主也不自主鑑定，建管單位也難掌握是否為危樓。

台中市都發局昨會同建築師公會等專業技師進崩塌的大樓勘查，發現4樓以上樓梯已封閉，4樓鋼筋裸露嚴重、結構龜裂滲水，加上風化嚴重，坍塌的大量水泥塊壓在4樓屋頂，危及居住安全，結構技師評估該建物不宜居住，後續將評估是否全棟拆除。

都發局長李正偉說，大樓的使用執照僅到4樓，將清查是否涉及違建、違規使用，若違建釀災，可能涉及公共危險；另也發現部分住戶使用鋼板加固梁柱，增加支撐力，顯見住戶或所有權人知道有混凝土掉落、鋼筋鏽蝕，卻未通報。

都發局表示，依建築法第77條規定，建物所有權人或使用人若未維護建物安全，可處6萬元到30萬元(台幣，約1800到9000美元))罰鍰；該大樓產權混亂，市府會去找原建商的起造人、建物所有權人與建物使用人釐清相關權責，確定裁罰對象究責。

盧秀燕昨下午到清水區事發大樓，關心受災戶狀況，她說，4樓以下區域暫無危險，先開放住戶入內取回必要物品；5、6樓坍塌部分，可能會有掉落物的風險，市府今上午9時半將派機具拆除部分塌陷物，都發局將出動長臂式抓斗移除坍塌至4樓屋頂的混凝土塊，減輕屋頂承重，避免危險。

至於整棟爛尾樓如何處置？盧秀燕說，會請專業技師鑑定，決定是否部分使用、全部拆除或補強結構。

台中清水區爛尾樓坍塌前，外觀可見樓頂中央有增建結構。(取材自Google Map...
台中清水區爛尾樓坍塌前，外觀可見樓頂中央有增建結構。(取材自Google Maps)

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