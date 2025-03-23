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教師對國中生開黃腔 取綽號「破皮的」 罕見判國賠8萬

記者巫鴻瑋／高雄23日電
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蔡姓國中老師在課堂上當眾開黃腔，還在全班面前嘲笑學生，法院判處校方應賠償學生8萬元台幣精神慰撫金；示意圖。 （本報資料照片）
蔡姓國中老師在課堂上當眾開黃腔，還在全班面前嘲笑學生，法院判處校方應賠償學生8萬元台幣精神慰撫金；示意圖。 （本報資料照片）

高雄市鳳山區某國中蔡姓老師，公然在課堂上當眾開黃腔，還因學生請假就在全班面前嘲笑學生，是因打手槍破皮才去看醫生，造成學生身心壓力過大轉學，法院判處校方應賠償學生8萬元台幣(約2400美元)精神慰撫金。

判決指出，2021年在某公立國中任教的蔡男，上課時當眾對曾姓國中生說，只要在生殖器刺青就會變一條龍，之後因曾生病請假，蔡男又在課堂上說「是因打手槍破皮去看泌尿科」，並以「破皮的」替曾生取了不雅綽號。

同學證稱，蔡男曾在早自修說過曾生去看「生殖器科」，其他同學詢問蔡男請假原因，蔡男竟說是因為曾生去跟別人玩抓生殖器遊戲，之後蔡男有事要找曾生，就會叫他「破皮的」。

由於蔡男屬國家賠償法的公務員，家長怒告校方及蔡男請求精神損害賠償。法院認為，蔡男言行侵害孩子的隱私權與人格尊嚴，對正值青春期的孩子造成巨大心理創傷。

蔡男辯稱，這些言論只是玩笑，並非針對曾生，且他曾提醒學生「不想聽的可以摀耳朵」，否認以「打手槍」話題嘲諷曾生，曾生的請假原因是其他同學猜測，他只是「重述他人言論」。

法院認為，教師不當言論對處於青春期、在意他人眼光的學生而言，可能造成不舒服及羞恥感，侵害當事學生的身體隱私權、人格發展權，使學生身心承受痛苦，學校也未善盡保護學生的義務，判校方應賠償學生8萬元，可上訴。

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