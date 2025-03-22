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男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

假律師勾結公僕、警察偷個資 九人被起訴

記者曾健祐／台中22日電

張姓男子偽造台灣知名大學法學博士學位證書，以律師自居接案營利，透過在台中市府擔任約雇員的蔡姓大學同學，在警友會認識陳姓、楊姓官警，要求對方偷查閱民眾個資，台中地檢署依貪汙圖利、律師法及洩密等罪起訴張陳、楊共九人。

檢方指出，張男無律師資格，2022年起在西屯某商務法律事務所掛名法務顧問，以律師自居對外招攬訴訟業務，陳姓女友協助雇用張姓、顏姓及陳姓三名女子任法律助理。

檢方發現，張男等人在法律事務所網站，刊登張男具有法學博士假訊息，還從網路購入偽造的台灣某知名大學法學博士學位證書，前後有四名民眾誤信，花錢委任張男打官司，不法獲利12萬餘元台幣。

檢方查出，張男除假冒律師，還透過蔡姓大學同學，利用對方擔任台中市經發局工商登記科約雇員，要求蔡男非法查詢、洩漏數十筆公司登記、董監事個人資料，另託蔡男協助李姓友人查詢資料，讓李免付規費。

檢方更查出連警察都涉入，張男參加警友會團體，認識時任台中市警第四分局陳姓派出所副所長、楊姓警員，請兩人用警用小電腦線上系統，非法查詢並洩漏個資、車籍資料，檢方發動四波搜索、扣押張男偽造的法學博士學位證書。

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