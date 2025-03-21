我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈將向馬斯克簡報對中計畫？川普批荒謬：無關中國

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

台中棒球教練性侵41童 家長淚訴：學校沒說

台灣新聞組／台中21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨議員江和樹（中）與受害者家長（左）、律師（右）開記者會，呼籲台中市長盧秀燕扛起責任。(記者陳敬丰／攝影)
民眾黨議員江和樹（中）與受害者家長（左）、律師（右）開記者會，呼籲台中市長盧秀燕扛起責任。(記者陳敬丰／攝影)

台中某國小少棒隊教練涉嫌性侵學童，中檢日前依強制性交、強制猥褻等罪起訴，昨晚移審法院被裁定延押。受害者家長昨天出面，擔心事情曝光，孩子在學校該怎麼辦？更害怕狼師出獄繼續威脅孩子；她哽咽地說，整件事情還是接到婦幼隊電話才得知，「學校完全沒有告知」。

台中市教育局回應，18日已開校長成績考核委員會，記該校前校長兩次大過、現任校長一次申誡，六名歷任體育組長及學務主任各申誡一次。針對受害學生，教育局啟動輔導機制。法制局主動聯繫受害學生家屬，協助後續民事訴訟或國賠事宜，目前已聯繫27名學生的22戶家長，有八戶接受法律諮詢並求償。

起訴書指出，該教練2019年到2024年間涉犯90次犯行，41名學童受害，還被拍下40部偷拍影片；檢察官痛批，該教練為人師表，卻利用學童對師長的信任，逞一己私慾，嚴重敗壞師德，建請從重量刑。台中地院接審，昨晚裁定 涉案教練繼續羈押。

民眾黨議員江和樹昨偕一名被害學童家長、律師開記者會。江和樹表示，涉案教練在本案之前就有相關前科，教育局竟然還敢聘任他當臨時約雇人員，這是台中之恥，市長盧秀燕應該扛起責任。

受害者家長描述，孩子在涉案教練手下訓練兩年，教練對家長態度很好，孩子也沒有說；比賽期間，教練帶孩子出門，家長不一定隨隊，即使隨隊也是和教練、孩子分房睡，完全不知道教練對孩子的獸行。

家長說，孩子現在還是經常悶悶不樂，在學校老是躲在角落，問什麼原因也不說；得知教練被起訴那天，她嚎啕大哭，不明白學校為何沒有做好把關，孩子當時就在身旁，看著母親哭。

江和樹表示，會請律師協助家長，向該教練的雇主，即校方與台中市教育局求償，已經有超過一半的受害者家長希望求償。

教育局 民眾黨 盧秀燕

上一則

殺馬來西亞女大生 無期改判18年10月 更一審：適用自首減刑

下一則

防川普不確定性 台利率不變 下修經濟成長 勉強「保三」

延伸閱讀

粵女赴浙出差酒後險遭客戶性侵 事後病了 公司竟勸離職

粵女赴浙出差酒後險遭客戶性侵 事後病了 公司竟勸離職
自稱菩薩之子 台中男15年性侵5女信徒58次 還逼簽性愛同意書

自稱菩薩之子 台中男15年性侵5女信徒58次 還逼簽性愛同意書
33歲全裸遊民闖民宅 涉暴力性侵63歲婦女 襲擊3歲童

33歲全裸遊民闖民宅 涉暴力性侵63歲婦女 襲擊3歲童
南加全裸遊民涉嫌暴力性侵六旬老婦、襲擊3歲男童

南加全裸遊民涉嫌暴力性侵六旬老婦、襲擊3歲男童

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

2025-03-16 21:10

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留