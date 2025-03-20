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台名醫代言益生菌惹議 腎臟醫學會斥同業「健康詐騙」

記者賴昀岫／台北20日電
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服用益生菌，可改善腎臟纖維化？某腎臟科名醫代言「活化勝」益生菌惹議，該產品也名列去年10大違規食藥產品排行榜，台灣腎臟醫學會表示，名人為誇大療效產品背書，無異健康詐騙，恐害人延誤就醫。

封勝企業社和創市集企業有限公司刊播益生菌「活化勝」廣告，違反食安法第28條，被裁罰308萬元(台幣，約9.3萬美元)，而業者聘請某腎臟科名醫代言，廣告內容似是而非，引發醫界不滿。

該產品宣稱，腎臟病患吃6個月後，腎毒素明顯降低，腎發炎、細胞浸潤、腎纖維化明顯改善、腎功能好轉。為此，台灣腎臟醫學會去年8月發表聲明，批評會員及其代言產品涉及不實宣傳，已受主管機關多次開罰。

對於該名醫師在廣告中陳述誘惑力極大的不實內容，例如，透過泡澡讓血管膨脹，進而保護腎臟，台灣腎臟醫學會理事宋俊明氣憤地說，「簡直是胡扯。」，廣告中的研究期刊與醫師合照均屬變造，根本就是「健康詐騙」。此案情節嚴重，希望政府主管單位嚴格執法，必要時暫時停止該名醫師執行醫療業務資格。

該名醫並未因此次代言而受罰，對此，食藥署企畫科技組組長許朝凱表示，廣告違規部分，已由嘉義市和雲林縣衛生局裁罰，代言人部分則移給其所在地的台北市衛生局。

北市衛生局回應，在審理此案時，該名江醫師回覆，「上開廣告內容非其本人陳述，亦非本人刊載，係商品廠商廣告用語，附件內容之廣告，並非本人所刊載。」，尚難認屬其違反醫療法相關規定，故北市未予處分。

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