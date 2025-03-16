電動機車爆炸延燒2平房 夫妻重傷2歲兒不治

桃園市八德區一處平房屋外微型電動機車爆炸起火，趙姓屋主一家三口因濃煙受困，兩歲小兒子送醫不治。（記者陳恩惠／翻攝）

桃園市八德區一處連棟平房昨驚傳火警，一輛停放屋外的微型電動車 突然爆炸起火，趙姓一家三口遭火煙阻擋大門，躲浴室吸入過多濃煙失去呼吸心跳，夫妻搶救後恢復自主呼吸，兩歲男童不治，微電車從屋內接電源，起火原因待查。

桃園火警發生在昨天中午，住在趙家隔壁的鄰居，發現屋外有火光和濃煙，驚見趙家屋外停放的電動二輪車冒熊熊烈焰，連忙撥打119求救。

消防局獲報立刻派員到場拉水線灌救，當時一樓住家全面燃燒，還向旁延燒兩戶平房，由於巷弄狹小，消防人員除了往內布水線，也隔著建築在另一側灑水，火勢約27分鐘撲滅。

消防人員清理火場時，發現28歲趙姓屋主、25歲妻子和兩歲兒子都倒臥浴室，三人無呼吸心跳送醫搶救。兩歲男童最後仍傷重不治，雙上肢有二度燒燙傷。

鄰居說，她看見趙家大門被火球包圍時，趕緊呼叫「起火了」，由於連棟平房沒後門，只有大門能出入，趙家因門外大量火煙無法逃出，外人也難以進入救援。

據了解，趙姓屋主與謝姓妻子因門口被火勢及濃煙擋住，夫妻無處可躲，只好帶著兒子躲進浴室，孰料浴室塑膠門材質不耐高溫，遇高溫融化燃燒，無法有效阻擋濃煙，導致昏迷失去意識。

據調查，趙姓一家三口居住的平房，實際承租人為謝女舅舅，但涉案遭通緝四處躲藏，謝女一家得知後就搬過來，平日很少與鄰居往來。桃園市社會局清查，趙家一三口非列冊低收 ，也未受社工服務。

消防局長龔永信昨天親赴火場勘驗，確認微電車充電線是從屋內的電源插座，沿著天花板縫隙，一路拉到室外，至於爆炸起火當下是否正在充電，或是車體零件短路釀災，待進一步調查。