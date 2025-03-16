美籍獨居翁疑失智、家如垃圾山 將安置養護機構

美國籍老翁退休後獨居在北投區湖山里租屋處，家裡髒亂不堪，生活難以自理。（圖／李秋霞提供）

78歲美國籍男子領有台灣永久居留證，獨居台北市北投區，日前在路邊被發現雙腳發炎腫脹且多日未進食，里長協助返家，卻發現家中滿滿「垃圾山」；里長控訴四處求援卻頻碰壁，直到議員介入公部門才積極處置。但社會局表示，老翁拒絕社工入屋訪視，也非本國籍，都是關懷的障礙。社會局表示，醫師評估美籍男子疑有失智症狀，將安置養護機構。

北投區湖山里長李秋霞3月4日晚上接獲該名老翁在公車站牌處呆坐一整天，李秋霞與警消等人將他護送回租屋處，卻看見垃圾堆積如山的髒亂居家環境；議員黃瀞瑩團隊媒合北投社福中心、三軍總醫院北投分院醫療團隊到府健康評估，順利送醫留院治療中。

李秋霞表示，老翁中文能力很好，在湖山里獨居租屋已有20餘年，目前租屋處已住了10多年，社區大家都知道里內有一個外國人，常常坐在路邊看報紙、看書，平時獨來獨往，拒絕他人關心，與外界互動並不多，「看到他的生活，你會流眼淚。」

「第一時間，大家可能都拚命推卸責任」，李秋霞指出，里長就是到處求救，但社會局稱老翁不是本國人，自己向警方也求助無門，建議公部門處理緊急事件時，不能太制式化、拘泥形式，可先做再討論補辦程序。她認為台灣社福已經做得不錯，但可以再更溫暖，不然第一線很難做。

社會局回應，案主自述年輕時來台從事翻譯，退休 後便獨居於湖山里租屋處，前幾年接獲房東通報，考量案主非本國籍人士，不符獨居老人 列冊資格，仍以其他資源協助，由北投社福中心安排定期關懷訪視。

社會局表示，北投社福中心每月都會電話聯繫，但不常聯絡上，即使約訪成功，老翁都會拒絕社工進入租屋處，而是約在外頭見面，因此社工並不清楚住家內部狀況。至於租屋處的垃圾，里長將以租屋押金處理，老翁後續將被安置在養護機構。

社會局說，北投社福中心3月6日會同議員主任、三軍總醫院居家醫療團隊、湖山里長與鄰長、房東至案家訪視；經醫生評估，案主有外傷需醫療處置，但案主不願配合，醫生評估他有疑似妄想及失智症狀，須強制就醫並處理外傷，送醫住院接受治療中，社會局評估他無法返回社區生活，將協助安置至養護機構。