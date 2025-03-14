自稱菩薩之子 台中男15年性侵5女信徒58次 還逼簽性愛同意書

台中市劉姓男子涉嫌自稱「西方如來寺」佛堂老師，對罹癌、感情不順等女信徒稱，其母過世成佛會消災解厄，與他性交可「扭轉因果」，並要求簽同意書，15年來性侵五名女子共58次；台中地檢署依強制性交罪起訴，建請法院從重量刑。

檢方調查，65歲劉姓男子2009年接手經營母親創設的西方如來寺，宣稱母過世成佛、名號「無量金菩薩」，欲降駕救世、普度萬民，可替佛堂信徒求財、消災解厄；他身兼釋法師父及桌頭，極力鼓吹信徒捐獻，要求信徒尊稱他「老師」，並將他視為「無上之主」。

劉自稱會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想，長年利用女信徒感情、健康或經濟不順，用LINE 私約到佛堂一對一諮詢，誆騙女信徒要「以愛老師為練習」、「和老師性交」，才是愛及信任最快傳達方式。

有女信徒因乳癌 求助，劉誆稱會病重，要與他性交「生情愛因果」才能改變，命女信徒寫一張「性愛同意書」記載性交都是自願，才願替她消災解厄；有女信徒想挽回前男友，劉騙稱「妳這輩子紅顏薄命，會當酒家女早死」，要從「老師」身上學習和男人相處。

劉利用話術騙五名女信徒，在佛堂或汽車旅館共性侵58次，其中一人甚至多達21次。被害人提告，檢方去年11月拘提他，聲押禁見獲准。劉坦承和女信徒性交，要求簽同意書是避免對方講出去，並坦承怕事情曝光，有刪除手機訊息對話。

有女信徒證稱，菩薩說要孝順老師，就送劉一輛黑色賓士汽車，長期供養佛堂，好幾度被迫和劉性交。

檢方認為，劉以宗教名義，惡意玩弄人生不順的多名女信徒，將自己塑造為「神」接受供養，犯罪長達15年，性交後還羞辱女信徒說「難怪妳老公出去外面找女人」，依58個強制性交罪起訴。