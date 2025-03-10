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越籍高職生 八掌溪禁止戲水處釣魚 落水不治

記者李宗祐／嘉義10日電
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嘉義市東吳高職僑生專班學生9日相約八掌溪畔出遊，4人到禁止戲水河床釣魚，其中17歲張姓少年不慎落水溺斃。（記者李宗祐／翻攝）
嘉義市東吳高職僑生專班學生9日相約八掌溪畔出遊，4人到禁止戲水河床釣魚，其中17歲張姓少年不慎落水溺斃。（記者李宗祐／翻攝）

8名在台就讀嘉義市東吳高職僑生專班一年級越南籍學生，昨相約8掌溪出遊，其中4人下到河床釣魚，17歲張姓少年疑為了撿拾浮標不慎落水，另3人搶救不及，其他同學在岸邊心急哭喊，消防人員趕到潛水救起，為時已晚。

據了解學生結伴前往，學校不知情；水利署第五河川分署指該處禁止戲水釣魚，目前雖是枯水期，但連日下雨水位增高，檢警將調查有無疏失責任。

警方調查，四名男學生是在彌陀映月橋旁河床釣魚，據學生供稱，張姓少年釣魚浮標脫落漂在水面，他涉水想撿拾卻不小心跌落水中，三名同學曾下水試圖搶救但無效，只好撥打手機求救。

消防人員趕抵，三名同學已上岸，急稱同伴落水滅頂；因水面未發現人影，消防人員依所指位置潛水搜救，最後在攔沙壩下方尋獲人，救上岸急救後送醫，仍宣告不治。其他同學在河邊見張姓少年被救起時忍不住大哭。

東吳高職表示，四名學生都是外籍生，家長都在越南，已經聯絡在台灣親友，發生不幸意外的張姓學生兄姊也在台灣就讀，學校全力協助後續相關事宜。

校方昨並啟動校園緊急應變協助機制，也向國教署通報，老師、教官都到醫院協助相關事宜，全程陪同學生並安撫學生情緒；校方說會集中學生再加強宣導，對於不熟悉的場域切勿輕易涉險，尤其休假期間人生地不熟的地方不要亂跑。

東吳高職指出，學校配合政府南向政策招收外籍學生，前年獲准招生，2023年90人，去年350人，分別來自越南、印尼、緬甸、柬埔寨等國，就讀資訊、餐飲、烘焙科，都很認真，4名學生是去年8月赴台學習。

釣魚 越南 緬甸

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