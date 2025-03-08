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技術長提離職 董座拿長刀砍死他...雲云曾獲產業創新獎

記者廖炳棋／台北8日電
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2021年時任副總統的賴清德總統，參觀雲云科技公司，公司董事長曾志欣率團隊接待。(翻攝自總統府網站)
2021年時任副總統的賴清德總統，參觀雲云科技公司，公司董事長曾志欣率團隊接待。(翻攝自總統府網站)

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元台幣(約913萬美元)的雲云科技公司，昨天發生負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前發文抱怨公司，要求對方刪文卻無積極回應，開會時竟拿出預藏30公分長刀具，朝技術長後頸及身體連刺十多刀，隨後拿刀自殘臉部及頸部，技術長送醫不治，負責人開刀治療中。

據公司員工指出，梁姓技術長疑與曾志新長期不合，前天發文抒發不滿，提及農曆年後開工首日董事長新春談話中，自己遭到公開羞辱與霸凌，這使他決定離開CuboAi。

昨天梁姓技術長、盧姓人資長與曾志新，三人在會議室商談梁要離職問題，曾志新請技術長在離職前刪文，技術長回應考慮看看，隨後轉頭與人資長討論離職問題，曾志新從座位站起，繞到死者背後，拿出預藏刀具朝後頸及身體連刺數刀再自殘，人資長奪刀報警。

技術長送醫後宣告不治，曾志新須開刀治療，目前因頸部受傷無法講話，由警方派員戒護；醫院發現死者身上多達十多處傷口，顯見曾志新下手時不斷出刀行刺，由於凶刀長達30公分，非辦公室隨手可見小刀，加上曾志新事先將刀具藏在衣物內，研判行凶前懷恨預謀，全案朝殺人罪偵辦。

雲云科技公司由曾志新與合夥人在2017年創辦，主打智慧寶寶攝影機，隨後推出寶寶好眠板、等結合AI科技產品。公司2023年轉虧為盈，營業額達數億元以上，產品成功銷售海外，榮獲國家產業創新獎，公司近日更完成募資正籌備上市。

雲云董事長曾志新過去常上媒體接受訪，暢談新創公司征服海外市場心得；2021年，時任副總統的現任總統賴清德曾參訪雲云科技公司，並肯定青年創新創業的熱忱與使命。

梁姓技術長去年底曾在部落格發表文章，表示公司打小報告文化盛行，「抓耙仔到處都是」，不少戰友因此離開，工作也不愉快。

2021年時任副總統的賴清德總統，參觀雲云科技公司，公司董事長曾志欣率團隊接待。...
2021年時任副總統的賴清德總統，參觀雲云科技公司，公司董事長曾志欣率團隊接待。(翻攝自總統府網站)

賴清德 AI

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