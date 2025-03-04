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連腳趾也夾密錄器...書記官3年偷拍21女 上訴仍要吃牢飯

記者王宏舜／台北4日電
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士林地檢署書記官林顥倫（遭撤職）在署內、外偷拍，3年內至少21人受害，犯罪次數達82次，台灣高等法院今依無故竊錄他人身體隱私部位等罪判他3年6月徒刑、1年得易科罰金之刑。（本報資料照片）
士林地檢署書記官林顥倫（遭撤職）在署內、外偷拍，3年內至少21人受害，犯罪次數達82次，台灣高等法院今依無故竊錄他人身體隱私部位等罪判他3年6月徒刑、1年得易科罰金之刑。（本報資料照片）

士林地檢署書記官林顥倫在偵查大樓盥洗室等處偷拍同事更衣，3年內偷拍至少21名被害人，犯罪次數高達82次，一審依「公務員假借職務上之機會，故意犯無故竊錄他人身體隱私部位」等罪判刑4年，另處8月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今改判3年6月刑、1年得易科罰金之刑。

法務部將林移送懲戒，懲戒法院去年5月判撤職，並停止任用4年。

已婚的林顥倫為三等書記官，2名小孩未成年。林2013年起任職士檢，2017年2月24日接辦收發室發文業務，2021年3月13日再調贓物庫負責調取與保管贓物；林從事公務期間，2009年至2021年的考績只有3年甲等、嘉獎1次，其餘皆乙等，且被記2次申誡。

全案源於有被害人檢舉林顥倫行徑詭異，疑似偷拍，檢方分案由婦幼保護專組偵辦，結果查扣到林的手機、小型攝影機、硬碟、隨身碟、記憶卡，還發現他收存的199張截圖彩色列印紙本。

經1個多月逐一勘驗釐清，約談多名被害人後，檢方認定林任職書記官十多年，身為公職人員卻知法犯法，從2020年1月至2023年3月間，涉在「士林地檢署」、「某被害人住處」、「地檢署外的其他公共場所」分別竊錄偷拍21名被害人，犯行合計82次，行徑惡劣。

林經常參與士檢活動，每周都與同事打羽球，卻在偵查大樓政風室旁的士檢人員專用盥洗室架設小型攝影機，並用物品遮著鏡頭，偷拍女同事運動前後換衣服、沖澡畫面。

士檢指出，林顥倫在同一時間地點，放置2個以上攝影鏡頭，偷拍同名被害人，且有更多下班後，在其他無法辨識的地點，偷拍身分無法特定的被害人身體隱私部位。林還把密錄器鏡頭夾在腳趾跟拖鞋間，偷拍女性裙內大腿根部與臀部。檢方痛批，林利用眾多被害人對他的信任，竊錄最私密活動及身體影私部位，嚴重侵害隱私權，惡性重大，依刑法、個人資料保護法等罪起訴。

林顥倫在偵查、一審審理期間都坦承不諱，士林地院考量林犯案長達3年，提告的人數達19人（2名被害人撤告），糟蹋女同事、民眾對他的信任，且害她們惶恐難安、傷痛難以抹滅，依法判刑。

林和檢方皆上訴，高院審理期間，林和部分被害人和解，高院考量量刑因子改變，今撤銷原判決，不得易科罰金部分減為3年6月徒刑，和解部分改判得易科罰金之刑，因此得易科罰金部分加重為1年。二審判決結果林仍要入獄，他聽完判決後坐在高院候審區低頭沉思良久。

高院 羽球

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