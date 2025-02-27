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台每年加碼30億解急診壅塞 估5月上路

台灣新聞組／台北27日電
全台急診壅塞，衛福部昨天第4度召開會議，決議新增急診護理費、留觀床醫師診察費等支付標準，並提高重大外傷支付標準，預計每年加碼至少30億元台幣；圖為急診示意。(記者林琮恩／攝影)
全台急診壅塞，衛福部昨天第4度召開會議，決議新增急診護理費、留觀床醫師診察費等支付標準，並提高重大外傷支付標準，預計每年加碼至少30億元台幣；圖為急診示意。(記者林琮恩／攝影)

為解決醫院急診與加護病房壅塞，衛福部昨天第4度召開會議，邀請醫院代表、急診醫學會研議健保給付改革方向，會中決議新增急診護理費、留觀床醫師診察費等支付標準，並提高重大外傷支付標準，預計每年加碼至少30億元，預計5月上路。

亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫表示，許多醫院在停車場、美食街等業外收入驚人，但健保給付急診留觀床病人一天病房費僅約300元(台幣，下同，約9美元)，可能還不及停車半天的收費。

根據健保給付，急診留觀或是待床病人要待滿6小時，醫院才能申報觀察床費用，急診觀察床一天病房費367點，護理費571點，合計938點，不到900元(約27美元)。患者續留急診，第二天急診觀察床費用更低，病房費167點、護理費降至175點，合計342點，對於醫院來說，遠不如一個停車位所帶來的收益。

林恆甫表示，急診留觀給付少得可憐，若病人沒有留觀，則連護理費都沒有，急診醫護人員付出與給付之間不成比例，若維持現狀，醫療體系勢必崩盤。

面對醫界的抱怨，健保署長石崇良允諾盡速修改急診支付標準，針對躺在留觀床的急診病人，新增留觀床醫師診察費，提高各科醫師至急診協助照顧患者的意願，也要提高留觀床護理給付。現行急診診療費包含護理費，未來將兩者分列，依患者檢傷分級不同，給予不同給付。另請外傷醫學會研議增加給付項目，估計每年相關經費將達數億元。

目前重度急救責任醫院56家，27家為醫學中心，其他為區域醫院，兩者加護病房給付不一樣，未來區域醫院將比照醫學中心，獲得相同給付。中度級急救責任醫院76家，26家為地區醫院，也將比照區域醫院加護病房給付。石崇良表示，希望實施後，病人不要再過度集中在醫學中心，預估一年預算挹注5.8億元(約1769.8萬美元)。

有關調升護理師、醫師、加護病房及重中度急救責任醫院加護病房支付標準，將於3月中旬提至醫院總額協商會議討論，3月下旬送健保共擬會議，如順利通過，4月預告，預計5月1日上路。

護理人力不足為造成急診壅塞的主因，石崇良表示，將全面提高所有病房護理費，預計未來4年投入100億元經費，每年25億元，期望留住護理人力。另為增加病房住院效率、縮短病人住院天數，研議放寬「在宅急症住院照護試辦計畫」對象及項目，讓病情穩定的住院患者提早返家休養。

醫學中心待床數
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