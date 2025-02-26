我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

作業被狗吃是真的 南加一犬腹中取出30樣異物

高雄殺人分屍案尋獲頭顱？警封鎖消息不證實其事

記者林保光／高雄即時報導
高雄殺人分屍案，26日有民眾發現人的頭顱。（本報資料照片）
高雄殺人分屍案，26日有民眾發現人的頭顱。（本報資料照片）

高雄老翁張介宗涉3名婦人殺人分屍案，26日有民眾在高雄港28號碼頭附近水域，發現1顆頭顱，疑似遇害的3名婦人之一的頭顱，交由法醫及警方鑑識身分。

據了解，26日下午，在高雄港第28碼頭浮出異物，民眾發現，見似有頭髮，才報警處理，發現1個頭顱。但警方不願證實其事，不過內部已表明確有其事，但可能泡水已久，看不出是哪位死者的頭顱。警方已收驗，由法醫和警方查明身分。

張介宗涉嫌殺害3名婦人，包括去年11月29日他兄嫂張黃婦人、今年1月17日左營區張姓婦人，以及2月2日楠梓區趙林姓婦人等3人，去他前鎮區台鋁14巷住處後都人消失，後來趙林婦家人報警協尋，追到張介宗住處，並在他住處找到噴濺血跡及生物跡證，鑑識出這3名婦人可能遇害。

警方調閱相關案發時間，查出3名婦人進張介宗住處後，他不久就分多趟提袋外出，疑分屍後棄屍前鎮區運河第五船渠。警方2月6日至21日，在第五船渠及高雄港打撈塊，驗出38件是趙林婦遺骸、2件頭皮和胸部組織是張婦的遺骸，尚未見張嫂的遺骸。

警方27日只表示，2月23日民眾發現黑色塑膠袋內生物骨骸，經鑑驗係「豬骨頭」，為求慎重，經高雄地檢署檢察官指示送交法醫研究所，目前由法醫鑑驗中，不讓外界知道有民眾尋獲的人頭。

上一則

500萬美元移民美國 紐約台商：台灣人興趣應該不高

延伸閱讀

林岱樺：不會退出高雄市長初選 也不會脫黨參選

林岱樺：不會退出高雄市長初選 也不會脫黨參選
台加護都滿床 高雄1重症 聯繫10多家醫院才收治沒救回

台加護都滿床 高雄1重症 聯繫10多家醫院才收治沒救回
脫黨參選高雄市長？林岱樺未正面回應

脫黨參選高雄市長？林岱樺未正面回應
高雄300人穿毛裝提燈籠夜遊 網友：「百毛夜行」非常可愛

高雄300人穿毛裝提燈籠夜遊 網友：「百毛夜行」非常可愛

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

2025-02-23 02:50
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了