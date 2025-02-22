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騙投資機票 餐飲董座詐傳產大亨45億元

台灣新聞組／台北22日電
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The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿，遭控以投資海外機票、海外移民等項目，詐騙一名台灣傳統產業老闆，不法金額高達新台幣45億元，台北地檢署搜索約談鄭淳駿，訊後羈押禁見獲准。(本報資料照片)
The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿，遭控以投資海外機票、海外移民等項目，詐騙一名台灣傳統產業老闆，不法金額高達新台幣45億元，台北地檢署搜索約談鄭淳駿，訊後羈押禁見獲准。(本報資料照片)

隱餐飲集團董事長鄭淳駿遭控以投資海外機票、海外移民等投資項目，詐騙成衣大廠臺亞集團老董沈裕雄，不法金額高達45億元(台幣，以下同)。沈2023年過世後，遺孀提告鄭淳駿及女子羅佩雯涉嫌投資詐欺，台北地檢署搜索、複訊鄭淳駿後聲請羈押禁見獲准，羅女日前到案，檢方昨也聲押獲准。

據了解，羅佩雯過去在旅行社任職票務工作多年，曾聲稱可與她共同投資購買機票賺取差價，「機票套利詐騙」親友近3000萬元，入獄服刑後獲假釋。鄭淳駿則為沈裕雄前特助，後成立九禹、九奕、魔都等公司，現為餐飲集團負責人。

沈妻指控，丈夫沈裕雄經鄭淳駿引介認識羅佩雯後，羅女佯稱熟悉操作海外高端客戶的大額機票購票服務，並可從航空公司取得高額回饋金，獲利甚豐，自2019年9月起陸續向沈裕雄提供各種投資項目資金規畫單，佯稱利潤投報率38.8％至70％，平均約48％。

沈裕雄2023年過世，遺孀查帳發現，沈晚年投資碰上「驚天詐騙」，四年累積高達45億元(約1.4億美元)血本無歸，報案揪出羅佩雯、鄭淳駿，兩人勾結騙走沈裕雄大筆資產。

檢方指出，去年檢方收案偵辦，認為鄭淳駿與羅佩雯涉以海外投資名義犯詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌，今年2月18日指揮新北市調查處搜索鄭、羅兩人住居所、鄭的九禹公司、羅的熙羅公司等六處所。

投資 機票 詐欺

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