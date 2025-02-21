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台灣搶票黃牛集團8年撈4345萬 11人遭起訴 夫妻檔求刑7年

記者蕭雅娟／台北21日電
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經營黃牛售票平台的男子劉旻岳，與妻張依萍（中）違反文化創意產業發展法遭起訴。(本報資料照片)
經營黃牛售票平台的男子劉旻岳，與妻張依萍（中）違反文化創意產業發展法遭起訴。(本報資料照片)

黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉與工程師利用非法程式，搶到198張周杰倫演唱會門票上網販售。台北地檢署查出集團非法搶購共237次，犯罪所得4345萬餘元(台幣，以下同)，依違反文化創意產業發展法、偽造文書罪嫌起訴11人，一對夫妻檔具體求刑七年。

檢方指出，劉旻岳、張依萍落網時在五星級酒店，平日生活奢華富裕均建立在人民公平接近藝文票券犧牲上。兩人否認犯罪，迄今飾詞狡辯，「僅是代購」、「完全不知情」，視公平售票及市場秩序為無物，建請從重量刑。

檢警追查，歲劉旻岳、張依萍從2016年起全職從事黃牛生意，轉售、代購演唱會門票或運動賽事等票券，建立起整套黃牛產業鏈，還有社群文宣、銷售客服及文書管理，號稱全台最大黃牛集團。

劉涉招攬搶票工程師，用虛偽身分資料、搶票程式在售票網站上瞬間大量購票，刷票、掃票、繳費後，劉將取票號碼給客人至超商取實體票券，期間還有付款助理、表單助理、票務助理等分工。

經查黃牛集團2016年起，涉非法購買（G）-IDLE、秘密花園、ONEUS、菲道爾、伍佰、CRAVITY、Winner、Love Live、太陽、milet、周杰倫、LISA、丁海寅、陶喆、魔力紅、2NE1、楊長青、今市隆二、亞洲棒球錦標賽、韓國拼盤、張惠妹、劉德華等藝人與活動場次，累計銷售黃牛票3797筆、8495張，不法利益至少2777萬6555元。

四名參與集團的工程師，另自行搶票出售2804筆訂單、4749張票，不法利益至少1576萬9594元。黃牛集團及訂票工程師不法所得共計4356萬6149元(約133萬美元)。

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