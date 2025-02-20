女警控性侵、毆打 男警稱「酒後斷片」遭調職

男警疑涉毆打、性侵同派出所女警醜聞，被害女警驗傷後向婦幼隊報案；被控男警否認性侵，在警方內部調查時聲稱是「酒後斷片」沒有記憶；圖為示意圖。(本報資料照片)

宜蘭縣發生男警疑涉毆打、性侵同派出所女警醜聞，被害女警驗傷後向婦幼隊報案；被控男警否認性侵，在警方內部調查時聲稱是「酒後斷片」沒有記憶；警方將他調離現職，並依傷害、妨害自主罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，事件當事男女警在同一個派出所服務，27歲男警從警2年，已有固定女朋友，女警則才報到沒多久；同事觀察兩人平日互動良好，但並未進一步交往，不算是男女朋友。

警方調查，男警認為女方最近疑有其他追求者，本月17日晚間派出所聚餐，雙方疑似因此爭吵，彼此情緒都不佳，沒多久女警離席，男警也跟著離開，在女方租屋處發生更激烈爭吵。

女方指控，男警涉在爭吵中毆打她，造成她滿手瘀傷，隔天清晨女警到醫院驗傷，醫院通報警方調查，女警當天下午也向婦幼隊報案，指控男警涉嫌傷害及性侵。

警方通知男警接受調查，他否認性侵，稱雙方原互有好感，當晚並無強迫情事，女警當時也未阻擋進入住處；但後來在內部調查時稱當時因聚餐喝醉酒，忘記發生什麼事。婦幼隊釐清案情後，將全案依涉犯傷害及妨害性自主罪移送宜蘭地檢署偵辦。

涉案男警事後被調到其他派出所，宜蘭警分局強調，將根據「警紀警辦」原則從嚴究辦，不會包庇護 短，並視涉案情節追究相關責任。