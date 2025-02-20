我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

川普：考慮普發DOGE紅利 每個納稅家庭領5000元

女警控性侵、毆打 男警稱「酒後斷片」遭調職

記者戴永華／宜蘭20日電
男警疑涉毆打、性侵同派出所女警醜聞，被害女警驗傷後向婦幼隊報案；被控男警否認性侵，在警方內部調查時聲稱是「酒後斷片」沒有記憶；圖為示意圖。(本報資料照片)
男警疑涉毆打、性侵同派出所女警醜聞，被害女警驗傷後向婦幼隊報案；被控男警否認性侵，在警方內部調查時聲稱是「酒後斷片」沒有記憶；圖為示意圖。(本報資料照片)

宜蘭縣發生男警疑涉毆打、性侵同派出所女警醜聞，被害女警驗傷後向婦幼隊報案；被控男警否認性侵，在警方內部調查時聲稱是「酒後斷片」沒有記憶；警方將他調離現職，並依傷害、妨害自主罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，事件當事男女警在同一個派出所服務，27歲男警從警2年，已有固定女朋友，女警則才報到沒多久；同事觀察兩人平日互動良好，但並未進一步交往，不算是男女朋友。

警方調查，男警認為女方最近疑有其他追求者，本月17日晚間派出所聚餐，雙方疑似因此爭吵，彼此情緒都不佳，沒多久女警離席，男警也跟著離開，在女方租屋處發生更激烈爭吵。

女方指控，男警涉在爭吵中毆打她，造成她滿手瘀傷，隔天清晨女警到醫院驗傷，醫院通報警方調查，女警當天下午也向婦幼隊報案，指控男警涉嫌傷害及性侵。

警方通知男警接受調查，他否認性侵，稱雙方原互有好感，當晚並無強迫情事，女警當時也未阻擋進入住處；但後來在內部調查時稱當時因聚餐喝醉酒，忘記發生什麼事。婦幼隊釐清案情後，將全案依涉犯傷害及妨害性自主罪移送宜蘭地檢署偵辦。

涉案男警事後被調到其他派出所，宜蘭警分局強調，將根據「警紀警辦」原則從嚴究辦，不會包庇護短，並視涉案情節追究相關責任。

庇護

上一則

台供情資 助泰警破獲426公斤毒品…包裝成茶葉、洋芋片

下一則

教育部封殺大陸三學府 傅崐萁悲哀：民進黨井底蛙

延伸閱讀

法國外科醫生被控性侵299人多為兒童 24日將開審

法國外科醫生被控性侵299人多為兒童 24日將開審
廣西接連爆發高中師性侵學生 通報含糊稱違反師德

廣西接連爆發高中師性侵學生 通報含糊稱違反師德
控25年前遭吹牛老爹、Jay-Z性侵 匿名女子突撤告

控25年前遭吹牛老爹、Jay-Z性侵 匿名女子突撤告
方力申宣布結婚 小14歲女友曾揭韓邪教主性侵

方力申宣布結婚 小14歲女友曾揭韓邪教主性侵

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05
台灣聯電前董事長曹興誠17日晚發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。中央社

曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償

2025-02-17 12:01

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外