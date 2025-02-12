分屍案兇嫌…殺人後求領補助 議員憶「木訥像平凡阿伯」
高雄分屍殺人魔張姓嫌犯近年生活困頓，去年底犯下首樁殺人案後，曾前往高雄市議員吳銘賜服務處請求協助申請低收入補助。吳銘賜說，嫌犯字跡工整、人看起來很木訥、話不多，完全無法想像當時他已經殺死人，事後回想覺得非常不可思議。一名從小就認識張嫌的洪姓老翁也現身，稱張嫌「人不錯」只是愛賭，不懂他為何殺人分屍，洪男直言「我怕死了」。
高雄市議員吳銘賜發送愛心便當多年，前鎮區服務處常聚集許多弱勢群眾，去年12月13日，73歲張姓老翁在友人陪同下前往服務處求助，張翁表示，早年在工地從事鋼構吊裝，近年失業無收入，希望議員協助申請低收入戶。
連日爆發分屍案之後，議員吳銘賜覺得張嫌背景資料很熟悉，追查資料發現，張嫌就是去年到服務處找他幫忙的選民。
吳銘賜說，帶兇嫌來的友人說，嫌犯身上判了兩條無期徒刑，70幾歲沒工作、沒財產、也沒子女，曾經申請低收入戶未過，希望服務處協助，讓他能領補助維持基本生活。
服務處人員接案後追查發現，張嫌有一筆100多萬台幣(約3萬多美元)的勞保退休金，選擇一次領完，可能因為這樣導致資格不符。吳銘賜說，追查出原因後，當天再請張嫌來服務處，告知結果後，張嫌坦承錢都借給朋友了，從他身上穿的背心判斷，懷疑他有賭博習慣，後來沒再上門。
「人很木訥，就像平凡阿伯！」吳銘賜說，張嫌給他的印象真的不像會狠心殺害多人的殺人犯，反差很大。
洪翁說他與張嫌年輕就認識，跟他還有張嫌二哥不錯，張嫌先前在鋼構廠服務，主要是在工地當工頭，人算親切、節儉，但就愛簽賭，幾年前還曾自豪中過3、400萬元台幣(約9.1到12.1萬美元)，後來因車禍受傷，去年就在家沒工作。
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