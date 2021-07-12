批微解封內容與實際矛盾 侯友宜：中央要有膽識承擔

新北市長侯友宜表示，現在不是很好的解封時機，中央在做指引時應該要有承擔的勇氣，別讓公布內容出現矛盾、衝突。（圖／新北市府提供）

中央宣布明天起有條件開放餐廳內用，但全台地方政府先後「逆時中」宣布禁止內用；金門縣政府昨天跟進後，只剩澎湖縣有條件開放餐廳內用。澎縣府表示，考量澎縣38天沒有確診個案情況下，要兼顧防疫 與經濟才適度鬆綁政策，讓民眾逐步回歸正常生活。

新北市長侯友宜表示，現階段許多隱形傳播鏈都沒阻斷，疫苗 覆蓋率低，不是很好的解封時機，中央在做指引時應該要有膽識，要有承擔的勇氣，別讓公布的內容與實際出現矛盾，有損公信力。

侯友宜說，中央都能決定從二級升到三級了，那要不要從三級降回來二級或二點五級，中央也需要承擔，並提出一致性作法，讓地方在配合執行的過程當中能夠統一，否則只會徒增紛擾與爭議，受害的永遠是民眾，中央未來應該要更細膩思考。

金門縣長楊鎮浯表示，原本考量金門零確診，加上金門機場快篩站也達到部分防堵外部移入疫情 功能，所以在第一時間按照中央微解封指引，希望讓鄉親稍微喘口氣，可到餐廳內用，不過行政院預約施打疫苗系統開放50歲以上可以跨境施打後，有台灣民眾專程到金門打疫苗，為避免造成防疫破口，因此調整政策，在7月26日之前，金門取消餐廳內用。

金門不少餐飲業者贊同縣府決策，認為店內一旦真有確診，最少一個半月沒有顧客敢上門，還是保守一點，也有業者已把員工找回來幫忙備料，抱怨全台各縣市都宣布完了，金門縣府昨才跟進慢半拍。

「要在防疫與經濟上取得平衡！」澎湖縣府表示，中央作法已經是很高標準，縣府除了規定保持梅花座、個人套餐，業者還要上網填寫「餐飲業開放內用登記表暨聲明書」，由縣府衛生局、建設處等相關機關到店家訪視後，符合規定才放行；縣府昨已接獲11家業者申請，查核通過後會不定期稽查，如違反規定將依法開罰。

澎湖陳姓居民說，澎湖疫情趨穩，入境旅客都有快篩把關，加上當地現住人口疫苗覆蓋率約四成，防疫條件相對好，支持有條件開放餐廳內用。