年賺千萬網紅住社宅 嗆「不住白不住」網炸鍋 民代促查

北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。(記者林佳彣／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 北市年收千萬網紅入住社宅與雙北社宅停放豪車爭議延燒，外界質疑審查與管理漏洞，議員要求釐清是否違規並改善制度。

社會住宅用意在於落實居住正義，興建成本動輒數十甚至上百億（台幣，下同），僅提供有限戶數，實際受惠人口比率本就偏低。據統計，全台興辦社宅累計逾12萬戶，完工後實際招租營運約近4萬戶，實際進住人數各界估計僅8萬至10萬人，資源極度稀少。近來有豪車停滿雙北部分社宅地下室，成另類風景；且有年收千萬網紅也入住，資格審查遭疑，北市住都中心卻稱調查結果涉及個資，不便回答，不分黨派議員要求揭露訊息，檢討改善。

記者直擊北市行善社宅地下停車場平時停不滿，卻停10多輛保時捷、露營車、骨董車，有些甚至沒掛車牌；新北新店央北社宅也有類似情況。雙北市府初步調查後，稱多是附近豪宅車主停用，無法證明是社宅住戶所有；北市停管處說，地下停車場名貴車輛皆合法購買月票。

不只豪車停滿社宅受矚目，住戶資格也遭外界質疑。今年3月年收入達千萬網紅「羅傑」羅晟原直播時意外曝光住在北投奇岩社宅，大批網友質疑他鑽漏洞，揚言檢舉。羅傑強調一切合法，卻回嗆「不爽就檢舉」；事後解釋時稱自家「有些原因」屬中低收入戶，他和申請的母親同住，還說「我媽說不住白不住，先加減住…夠賽就會抽中」，更引爆全台怒火。

北市住都中心雖表示羅傑不是承租人申請社宅的家庭成員，中心訪視完依相關規定辦理，卻說調查結果涉及個資，基於隱私保護，不便回答。既未說明羅傑是否已搬遷，也未說明羅母是否仍有續住資格。

新北市住都中心坦承，社宅資格審查主要依據所得及不動產條件，並未涵蓋車輛等動產。對「社宅淪豪車車庫」批評，新北城鄉局住宅科長鄭佩宜回應，央北社宅引發爭議的豪車未必都在承租戶名下，有的是親友或其他豪宅住戶所有。

部分社宅住戶直言現行機制無法實質排富，實務上非常好操作，當前審查只看所得清冊和不動產，完全不計現金資產、車輛動產、股票本金、銀行存款、定存及保單；申請人若資產雄厚，但沒有表面金流或扣繳憑單，就能輕易通過。

北市藍綠白三黨議員都表不滿，國民黨詹為元認為，對社會關注事件，住都中心須去個資化，在一定程度內回應調查結果，違規應說明懲處。民進黨林延鳳說，類似事件恐影響民眾對社宅信心，應適時釋疑，釐清爭議，「這和揭露個資不該混為一談」。民眾黨陳宥丞也說，不符原始承租契約應立即處理，須回覆違規行為是否屬實、有無依約處置，責無旁貸。

過去多個縣市都曾發現蓄意離婚、脫產製造低收入戶的情況，陳宥丞說，從中低收入戶到特殊資格的社福補助，一直以來不乏有心人士鑽漏洞，防不勝防。「雞蛋都有裂縫，再完美的制度都有漏洞」，當社會制度的公平性出問題，就該拿出態度來檢討，否則就是變相鼓勵大家投機取巧。

北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。(記者林佳彣／攝影)