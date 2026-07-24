地方仍有反對聲浪…衛福部放行501項油品 市場架上掛零

連淨苦茶油自主通報苯駢芘超標，新北衛生局會同北市分頭稽查，要求下架停止生產，回收疑似超標油品。（圖／新北衛生局提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 食藥署公布501項可重上架油品，但地方反對聲浪仍強。

食藥署公布501項可重上架油品，但地方反對聲浪仍強。 重點二： 連淨苦茶油再驗出苯駢芘，已啟動急件檢驗與下架回收。

連淨苦茶油再驗出苯駢芘，已啟動急件檢驗與下架回收。 重點三：年底前將稽查大豆沙拉油與苦茶油，並協調中央地方合作。

繼中聯油脂爆發大豆沙拉油致癌油，連淨公司冷壓苦茶油也檢出苯駢芘。衛福部食藥署副署長遲蘭慧說，已會同新北市衛生局昨至連淨公司現場取回5件檢體採急件方式緊急檢驗，預計一周內完成檢驗。食藥署年底前將啟動食用油脂專案稽查，初步鎖定近期確認為高風險的大豆沙拉油、苦茶油列入稽查項目。

即使苦茶油也檢出苯駢芘，食藥署昨天仍公布首批「可重新上架產品清單」，泰山、福懋油、福壽3家業者，共計501項產品可重新上架。不過，部分地方政府反對產品重上架，泰山和福壽也允諾預防性下架產品不再上架。事實上，衛福部公告對501項產品「開綠燈」，市場架上仍掛零。食藥署副署長王德原說，前天已函送19批符合重新上架條件油品資訊予地方政府，至於實際重新上架時程、通路及販售安排，尊重地方權責及業者決定。

遲蘭慧說，連淨綠色科技公司本月21日自主通報自家產品檢出苯駢芘超標，經釐清該批檢出不合格產品共5024罐，分別於棉花田生機園地、統一生機等超市販售，因仍有939罐於架上販售，已要求業者下架回收，未出貨4085罐，已實施封存回收作業，食藥署取回該批疑慮油品共5項檢體檢驗。

遲蘭慧說，年底前啟動食用油脂專案稽查，優先鎖定大豆沙拉油、苦茶油，其餘食用油脂例行稽查則持續進行，轄內有食用油脂工廠縣市，也會依轄內油脂業規模等因素綜合考量規畫稽查專案，中央將與地方討論，如何合作稽查提升稽查效率。

標榜健康的連淨苦茶油前年曾進軍日本百貨公司，該公司的苦茶籽原料由大陸江西等地輸入，進口驗收時皆取得檢驗合格證明。據了解，業者在當地的原生態區域建立50公頃契作生產基地，採收後再運回台灣製作產品，但產生超標苯駢芘的原因究竟是出在原料、製程或其他環節，仍須進一步調查。遲蘭慧說，本次苦茶油案件與中聯無關、未使用相關原料油，但製程是否為冷壓，仍有待確認。

新北市長侯友宜第一時間啟動食安管制，要求業者停止作業及產品預防性下架，徹查下游端流向，並和北市同步展開稽查。台北市長蔣萬安說，「最讓人驚訝的是，它並不是屬於中聯油脂下游福壽、福懋油或泰山，而是另外一家。」

新北衛生局分析，不排除榨油過程「高溫加熱」產生的汙染物，已要求產線暫停及油品下架，待業者完成改善後才能恢復生產，並請業者將原料及加工環節一併納入檢討，近期也將召開專家會議。

國民黨立委王育敏質疑，政府前瞻食品建設編列至少50億台幣（約1.54億美元）預算，衛福部長石崇良卻稱檢驗苯駢芘量能不足，僅3家合格實驗室。遲蘭慧表示，全台可執行苯駢芘檢驗共9家實驗室，其中3家為食藥署認證實驗室，其餘取得全國認證基金會認證；近期檢測量能吃緊，主因中聯油脂案件湧入大量檢測樣本。