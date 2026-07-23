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藍委主張毒駕最重納死刑 立院審查意見不一 送黨團協商

記者林孟潔／台北23日電
警政署執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，一晚查獲155件毒駕。（記者黃義書／攝影...
警政署執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，一晚查獲155件毒駕。（記者黃義書／攝影）

毒駕問題日趨嚴重，事故頻傳釀不少悲劇，提高毒駕刑責是各界共識。立法院司法及法制委員會昨審查刑法第185之3條修正案，國民黨立委質疑行政院版「毒駕致死」未將死刑列為法定刑，不符合人民期待，因各方對量刑意見不一，決議保留並送黨團協商。

現今不能安全駕駛罪規定，酒駕或毒駕可處3年以下徒刑；致人於死可處3年以上、10年以下徒刑；致重傷者可處1年以上、7年以下徒刑，若10年內再犯並致死傷，最高處無期徒刑或5年以上徒刑。

行政院會銜司法院提出修法版本，將毒駕刑度提高為5年以下徒刑；致重傷者則處3年以上、10年以下徒刑；致死者處5年以上、12年以下徒刑。若10年內再犯致重傷處5年以上、12年以下徒刑；再犯致死者，最重可處無期徒刑或7年以上徒刑。

各黨團及立委也分別提出修法草案，總計達56個版本。司委會昨審查時，立委林沛祥認為毒駕是威脅人民生命安全的公共危機，雖肯定行政院加重刑責、吊銷駕照等方向，但質疑毒駕致死最重處12年、再犯致死也僅無期徒刑，應將法定刑納入死刑才有嚇阻效果，也符合人民觀感。

立委許宇甄也指出，根據警政署統計，今年1月至5月共有6730件毒駕，相較於去年同期2399件，暴增近3倍，行政院版本毒駕致死卻不納入死刑。

法務部政務次長黃謀信回應，自預防性羈押修法至今，兩個月毒駕案件為4272件，相較去年確實增加，行政院版修法除刑度之外，還有從沒收車輛、假釋等多重管道來處理。

黃說，提高刑度須考量是否符合比例原則，也涉及與其他罪刑的衡平，毒駕雖為「故意犯」，但致人於死則是「過失」，與殺人罪為不同行為態樣，若行為人主觀有殺人直接故意或不確定故意，即可論處刑法殺人罪，最重刑度為死刑。

立委翁曉玲提案將毒駕撞死執行勤務警察的刑度加重二分之一，黃有疑慮，包括警察身分未明確定義，且刑法妨害公務罪章已有「致公務員於死」規定，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，將警察單獨列為加重處罰的要件有疑義。

精華 FAQ

  • 主要爭議在於毒駕致死的法定刑是否應納入死刑。國民黨立委認為現行與行政院版刑度不足，難以嚇阻，行政院與法務部則強調比例原則與罪刑衡平，雙方意見不一。

  • 行政院會銜司法院版本將毒駕刑度提高為5年以下徒刑，致重傷者處3年以上、10年以下徒刑，致死者處5年以上、12年以下徒刑；若10年內再犯致死，最重可處無期徒刑或7年以上徒刑。

  • 法務部認為，毒駕致死屬過失結果，與殺人罪的故意犯性質不同，若行為人具有直接故意或不確定故意，本來就可依殺人罪處死刑；另也需考量比例原則、與其他罪名的刑度平衡。

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