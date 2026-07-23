台再添智庫 觀研院掛牌 卓榮泰喊千萬人次國際客

台灣觀光研訓院22日舉行揭牌典禮，行政院長卓榮泰（中）與交通部長陳世凱（左）、董事長沈方正（右）一同進行揭牌儀式。（記者曾原信／攝影）

財團法人台灣觀光 研訓院昨揭牌，行政院長卓榮泰 說，盼研訓院如同工研院打造出台積電 ，再創下個台灣之光，並要求交通部「務必達到國際客千萬人次」；研訓院董事長、老爺酒店集團執行長沈方正則說，揭牌後優先執行4大任務，落實「部部有觀光、全民挺觀光」。

由行政院、交通部觀光署及民間團體共同支持下成立的台灣觀光研訓院，將以「前瞻調研、國際鏈結、產業策進及人才培育」為4大核心任務，昨揭牌儀式包括卓榮泰、交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀等人均出席。

觀光署表示，研訓院創立基金由觀光署編列3000萬元（台幣，下同，約92萬6094美元），中華電信、中華航空、台灣高鐵、老爺管理顧問、台灣觀光協會、雲朗觀光、晶華國際酒店、雄獅旅行社、福華大飯店、台灣港務公司等民間單位捐贈2000萬，共5000萬元作為創立基金。觀光署編列3年2.3億元，其中包含創立基金3000萬元，作為創立研訓院基金及初期營運的開辦費用。

卓榮泰昨致詞時表示，多年前政府設置工研院，創造台灣奇蹟，像是台積電成為台灣之光，盼觀光研訓院也能如工研院般，創造另一個觀光奇蹟。

卓榮泰指出，去年來台國際客達850萬人次，但台灣出境旅客人數卻更多達1890萬人次，相較來台國際客多1000萬人次，台灣仍有很大的空間及資源可發展、吸引更多國際客，賴總統也要求，拜託交通部務必達成來台國際客千萬人次目標。

至於如何讓台灣觀光發揚光大。卓榮泰說，盼串連台灣交通、景點、文化、購物，以及舉辦、擴展國際會展經濟、大型國際演唱會經濟、大型國際運動賽事等作為發展台灣觀光的活水。

陳世凱指出，除關注旅遊人次，更要進一步精準掌握旅客消費行為與市場動向，持續提升觀光價值，強化數據治理。期許研訓院提供即時動態數據分析與產業發展情報，協力政府與產業升級。

沈方正說，研訓院揭牌後優先要做4大功課，包含聽得懂中央、地方、業者觀光政策及需求；串連台灣景點，完善在地體驗；全面轉型、培育觀光人才；落實「部部有觀光、全民挺觀光」。