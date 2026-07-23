我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

台再添智庫 觀研院掛牌 卓榮泰喊千萬人次國際客

記者胡瑞玲／台北23日電
台灣觀光研訓院22日舉行揭牌典禮，行政院長卓榮泰（中）與交通部長陳世凱（左）、董...
台灣觀光研訓院22日舉行揭牌典禮，行政院長卓榮泰（中）與交通部長陳世凱（左）、董事長沈方正（右）一同進行揭牌儀式。（記者曾原信／攝影）

財團法人台灣觀光研訓院昨揭牌，行政院長卓榮泰說，盼研訓院如同工研院打造出台積電，再創下個台灣之光，並要求交通部「務必達到國際客千萬人次」；研訓院董事長、老爺酒店集團執行長沈方正則說，揭牌後優先執行4大任務，落實「部部有觀光、全民挺觀光」。

由行政院、交通部觀光署及民間團體共同支持下成立的台灣觀光研訓院，將以「前瞻調研、國際鏈結、產業策進及人才培育」為4大核心任務，昨揭牌儀式包括卓榮泰、交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀等人均出席。

觀光署表示，研訓院創立基金由觀光署編列3000萬元（台幣，下同，約92萬6094美元），中華電信、中華航空、台灣高鐵、老爺管理顧問、台灣觀光協會、雲朗觀光、晶華國際酒店、雄獅旅行社、福華大飯店、台灣港務公司等民間單位捐贈2000萬，共5000萬元作為創立基金。觀光署編列3年2.3億元，其中包含創立基金3000萬元，作為創立研訓院基金及初期營運的開辦費用。

卓榮泰昨致詞時表示，多年前政府設置工研院，創造台灣奇蹟，像是台積電成為台灣之光，盼觀光研訓院也能如工研院般，創造另一個觀光奇蹟。

卓榮泰指出，去年來台國際客達850萬人次，但台灣出境旅客人數卻更多達1890萬人次，相較來台國際客多1000萬人次，台灣仍有很大的空間及資源可發展、吸引更多國際客，賴總統也要求，拜託交通部務必達成來台國際客千萬人次目標。

至於如何讓台灣觀光發揚光大。卓榮泰說，盼串連台灣交通、景點、文化、購物，以及舉辦、擴展國際會展經濟、大型國際演唱會經濟、大型國際運動賽事等作為發展台灣觀光的活水。

陳世凱指出，除關注旅遊人次，更要進一步精準掌握旅客消費行為與市場動向，持續提升觀光價值，強化數據治理。期許研訓院提供即時動態數據分析與產業發展情報，協力政府與產業升級。

沈方正說，研訓院揭牌後優先要做4大功課，包含聽得懂中央、地方、業者觀光政策及需求；串連台灣景點，完善在地體驗；全面轉型、培育觀光人才；落實「部部有觀光、全民挺觀光」。

精華 FAQ

  • 研訓院以前瞻調研、國際鏈結、產業策進及人才培育為4大核心任務，並希望整合政府與民間資源，提升台灣觀光的整體競爭力與發展動能。

  • 卓榮泰表示，希望研訓院能像工研院培育出台積電一樣，創造觀光奇蹟，並要求交通部務必達成來台國際客千萬人次，擴大台灣觀光規模。

  • 陳世凱強調要透過數據治理掌握旅客消費與市場動向，沈方正則提出串連景點、完善體驗、培育人才與落實部部有觀光，推動產業全面升級。

觀光 台積電 卓榮泰

上一則

中經院開第一槍 示警台灣今年CPI破2%通膨警戒線

下一則

新聞評論/軍購虛應故事 顧立雄真在乎國防韌性？

延伸閱讀

配套不足 桃園機場1年669萬人次轉機 過境遊僅1.3萬

配套不足 桃園機場1年669萬人次轉機 過境遊僅1.3萬
赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求

赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求
芝去年5600萬訪客 消費215億創新高 千禧世代最多

芝去年5600萬訪客 消費215億創新高 千禧世代最多

致癌油擴大下架、4公司9人列被告 藍白喊：卓榮泰下台

致癌油擴大下架、4公司9人列被告 藍白喊：卓榮泰下台

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫。（本報系資料照）

聯電榮譽副董事長宣明智腦硬膜外出血 手術完成轉加護病房

2026-07-19 00:29
高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

2026-07-14 02:23

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招