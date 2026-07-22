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黑白集／炸藥標案沒了 馬桶商、國防部在唱哪齣？

黑白集
在台南經營室內裝修的福麥公司，標到國防部炸藥採購案而引發爭議，因為拿不出產地國輸...
在台南經營室內裝修的福麥公司，標到國防部炸藥採購案而引發爭議，因為拿不出產地國輸出許可，遭到解約。（本報資料照片）

台南馬桶商福麥去年底得標軍用炸藥「海掃更」案，金額高達5.9億（台幣，下同），被列為巨額採購。藍委質疑業者的「馬桶商」背景可能不具履約能力，防長顧立雄反嗆是不實指控。近日，福麥果真因無法取得輸出許可遭到解約，罰款8000多萬。顧立雄還狡辯，是受到國際壓力影響。既知有國際壓力，決標還如此草率，顧部長不羞愧嗎！

這項採購案的原因是軍情嚴峻，因「不對稱作戰」戰備，需求孔急。軍方白忙一場下不了台，竟稱將規畫「自設生產線」。如果能夠自製，當初又何必降格將標案給馬桶商？面對立委究責，軍備局推說已對業者罰款8000多萬；怪的是，福麥方面卻稱沒收到通知。網友質疑，福麥資本額不到2000萬，如何付得起8000萬罰金？

福麥先前自稱取得美國軍工大廠「獨家代理」，又說只有中國和印度對外輸出，取得不易。此說，與國際軍用炸藥市場現實出入頗大。「海掃更」屬於高度敏感的戰略管制物資，輸出國須進行極嚴格的安全檢查。國防部讓來路不明的馬桶商去試運氣，這是無知還是內神通外鬼？

審計部看出貓膩，函報監院調查。報告稱採購雖合法，但國防部對有長期實績廠商嚴格審查，對無實績廠商卻僅設基本條件，「實有檢討空間」。軍方與馬桶商在唱哪齣，看得懂的都懂。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 因福麥無法取得軍用炸藥「海掃更」的輸出許可，最後遭國防部解約，並傳出被開罰8000多萬。事件也讓外界質疑，當初審標時是否已充分評估其履約能力。

  • 國防部先稱因戰備急需而採購，後又表示將規畫自設生產線，並把解約原因歸咎於國際壓力。外界批評其前後說法矛盾，顯示決標與後續處置都不夠周延。

  • 審計部指出，國防部對有長期實績廠商審查嚴格，對無實績廠商卻只設基本條件，認為有檢討空間。外界則質疑馬桶商背景不符軍工採購特性，程序恐有瑕疵。

國防部

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