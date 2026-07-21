2026遠見高峰會／群聯暴紅 潘健成：AI時代「存力」更是剛需

群聯電子創辦人兼執行長潘健成（左）、《遠見雜誌》社長兼《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行長楊瑪利（右）。（圖／遠見雜誌提供）

《遠見》於2003年創辦「遠見高峰會」，每年舉辦一屆，至今邁入第24屆，已成為最具影響力的華人 領袖觀點交流平台。群聯電子創辦人兼執行長潘健成將蒞臨2026第24屆遠見高峰會擔任講者。

AI競爭只看GPU算力嗎？群聯電子創辦人兼執行長潘健成指出，AI時代持續被需要的，還包括「存力」。從USB控制晶片到企業級SSD、地端AI方案，群聯26年守住快閃記憶體控制與儲存應用，提醒企業導入AI時，也要思考成本、數據掌握與混合式AI配置。此外，他為何說很多業內、業外的人，都看得到AI帶來的儲存需求，「但你看得到、想得到，不代表你做得到」？如何拆解AI時代下，記憶體產業的未來？

在AI浪潮席捲全球的此刻，潘健成近來成為媒體爭相邀訪的企業家。因為現在市場上，除了最熱門的算力與電力，還有一個過去較少被大眾討論、卻在AI時代愈來愈關鍵的關鍵字：「存力」。

但群聯並不是因為「抓住風口」、突然轉向熱門AI技術，而是創業26年來始終做同一件事：「專注於研發與本業，*不斷強化企業的核心能力」。

近期，潘健成接受遠見天下文化事業群《哈佛商業評論》Podcast《請聽，哈佛管理學！》人物面對面專訪，回顧群聯從創業初期一路走來的產業起伏，也談到他如何看待AI帶來的儲存需求、地端AI的普及機會，以及台灣從硬體製造走向軟體整合與應用端的下一步。

潘健成是馬來西亞僑生，出身清苦的農民家庭。19歲時拿著父親好不容易湊到的12萬台幣來台，就讀交通大學控制工程系（電機系前身）、續讀電機與控制工程碩士，26歲與四個交大同學共同創辦群聯。

26年，只專注一項核心能力

創辦群聯26年來，儘管歷經多次風波，仍靠堅強的研發實力挺過來。從創業開始，群聯就以研發為基礎，從USB控制晶片起家。之後隨著市場變化，從外接式記憶體，延伸到手機、PC內建儲存、伺服器、企業級SSD，如今又進入AI地端服務與混合式應用，成為全球快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片及儲存解決方案的領導大廠，近年來股價最高一股近2900元。

潘健成認為，群聯能走到現在，關鍵不是不斷追逐新的風口，而是始終守住同一項核心能力：快閃記憶體控制晶片與儲存應用。

他用通訊世代的演進，說明人類對容量的需求如何一路被推高。30年前的Nokia時代，人們傳送的是KB級別的文字；到了3G時代，圖片進入MB級別；4G影片動輒數十MB；5G串流影音與高畫質內容普及後，資料量更是成倍放大。

「人類對容量的需求是回不去的，」他指出。而下一波更大的變化，是資料的生產者正在改變。過去，資料主要由人類產生；未來，AI將讓機器與模型自動生成、運算與保存大量資料。當資料生產的速度與規模被進一步放大，儲存就不再只是配套，而會成為AI時代不可或缺的基礎能力。

「未來談AI，除了台積電的晶片、光通訊，還有各種材料與零組件之外，會源源不絕被需要的，其實只有兩件事，」潘健成說，「一個是電力，一個就是儲存。」比起只談算力，「存力」同樣是另一項剛需。

潘健成強調，群聯能比市場更早意識到儲存的重要性，並非特別會預測未來，而是出於多年來「想要活下去的動力」。在記憶體產業大起大落的循環裡，這股壓力逼著公司不斷思考：下一個應用場景在哪裡？既有技術還能往哪裡延伸？

他提到，過去不少同業在市場轉變時，選擇轉向MP3 IC、相機周邊或其他產品線。群聯則選擇留在原本最熟悉、也最辛苦的領域裡。「我們會的就是快閃記憶體的控制晶片跟應用，就往這邊一路往下去發展。」

於是，當外接式記憶卡市場面臨瓶頸，群聯往手機與PC內建儲存發展；當伺服器與AI需求興起，又把技術延伸到企業級儲存與地端AI方案。每一次轉型，看似進入新的市場，實際上都是圍繞同一項核心能力持續深化。

正因如此，群聯多年累積的儲存知識、控制晶片技術與應用能力，才會在這一波記憶體浪潮中被推到鎂光燈下。它不是追逐風口，而是守住自己的核心本事。

打造「平民版AI」，讓地端應用走向普及

現在，群聯正跨入第三階段：AI服務與應用。

「很多業內、業外的人，都看得到AI帶來的儲存需求，」潘健成說，「但你看得到、想得到，不代表你做得到。」

群聯的競爭優勢正是來自長期堅持的研發投資。去年，群聯研發費用超過百億元台幣，占營收約兩成；多年來，研發比例也大致維持在營收的兩成以上。光是儲存應用相關技術團隊，就從2019年約800名工程師，擴充至2023年約3000名。這也讓費用快速上升、獲利一度受到擠壓。

但隨著團隊成熟、產品開發速度加快，過去的投入也逐漸轉為回報。潘健成認為，現在的獲利，是當初願意長時間投入研發、等待時機成熟後，累積出來的結果。也因為有深厚的技術基礎，當AI應用開始落地，群聯才有機會從儲存切入，回應多數企業面臨的AI導入門檻。

他解釋，現有AI運算架構中，高階GPU搭配的DRAM（動態隨機存取記憶體）價格昂貴、供給也有限。「如果你跟老闆說，導入AI一開始要花一億元，他可能要想三年；可是這三年，公司什麼事都不用做了，」他說，「但如果你跟他說，做AI 100萬元就可以開始，他算一算，覺得我有300萬，那我就先投300萬，先開始進入。」

他的想法是，企業導入AI不必一開始就追求最頂級的配置，而是先用負擔得起的預算進場，再隨著需求成熟逐步擴充。「你有多少錢，都可以用AI，只是你投資得愈少，反應時間會愈長；但至少算得動。」

他用汽車來比喻：「如果全世界的汽車品牌只有一個叫法拉利，能夠開車的人會很少；但是法拉利往下走之後，跑出Toyota、Nissan、Hyundai，因為便宜了，能開車的人就變多了。」同樣地，AI若要能全面普及，就不能只停留在少數大型企業才有能力建置的高階雲端架構，而要讓更多企業有機會以較低成本進場。

因此，群聯提出「地端方案」，核心邏輯是透過軟硬體整合，讓Flash快閃記憶體協助分擔GPU的記憶體需求。潘健成推廣這套想法兩、三年，從最初沒有人相信，到現在產業界開始意識到：只要一顆中階GPU加上群聯的技術，就能運行得動AI模型。

地端方案並不是要取代高階雲端，而是讓企業多一種選擇。潘健成認為，未來AI應用一定會走向「混合式AI」（Hybrid AI）：高強度、臨時性的運算交給雲端；日常、大量、重複性的知識工作，則逐步移回地端。

他用「住飯店」與「住家裡」來比喻。雲端像住飯店，好處是方便，不必自己打掃，但缺點是每天都要付錢，也不能依照自己的需求改造房間。而地端則像買房子，一開始要投入成本，也要自己打掃維護，但資料掌握在自己手上，長期使用成本更可控。「大部分時間住家裡，少部分時間住飯店，這個我們就定義叫做混合式的。」

在他看來，AI的核心價值，是協助人類處理工作中80%的重複性「庶務」。因此，企業不需要把所有AI工作都放在雲端，而是要依照任務強度、資料敏感度與成本考量，找到最適合自己的配置。這樣的混合式路徑，也讓「地端*AI」有機會走向普及。

群聯電子創辦人兼執行長潘健成於2024年響應馬來西亞最大IC設計園區之邀，要輸出技術並培育當地人才。（圖／遠見雜誌提供）

AI剛需下，台灣硬體要走向應用能力

外界常說，台灣是全球AI的重鎮。潘健成卻說：「我還是要定調一下，台灣是全球AI的『代工』硬體中心，這樣比較貼切。」

若台灣只停留在硬體代工，再過5年、10年，很可能又回到過去PC代工、伺服器代工的辛苦循環，利潤會愈來愈低。他呼籲，台灣既然握有硬體優勢，下一步更該往軟體整合與應用端前進。

群聯自己也在走這條路。從原本單純提供固態硬碟（SSD）硬體，到現在進一步協助醫院、銀行、媒體等產業建立地端AI應用。潘健成坦言，自己原本也只想把SSD放進AI系統裡，賣硬體就好，「可是沒人會用啊，沒有軟體啊。」

於是，群聯不得不往前多走一步，依照客戶需求協助設計、調整、優化，把整套方案建置到能落地使用。他形容，這像是「包生、包養、包博士畢業」，不只是把硬體賣出去，而是要一路教會客戶使用，讓方案被市場理解、接受，也帶動更多軟體公司與新創投入地端AI應用。

但從硬體供應商走向企業級市場，考驗的不只在於軟硬整合技術，更在於客戶信任。企業級SSD一旦出問題，可能造成資料中心當機，後果嚴重；因此，客戶不會輕易採用一個陌生品牌。即使群聯說自己的技術再好，對方最先問的往往仍是：「誰用過？」

因此，潘健成認為，企業級SSD是群聯的「最後一哩路」。若不做，全球約四成市場就進不去；但要做，就得面對既有印象與信任門檻。過去，許多人對群聯的印象仍停留在USB控制晶片，有人還會質疑：「台灣做得出企業級SSD嗎？就算做出來，會有人用嗎？」

「感謝這波大缺貨！」他說。當原廠供貨不足，客戶不得不開始試用群聯產品，從一開始的「勉強用看看」，到後來發現「好像是真的」，信任才逐步累積起來。

為了擺脫外界對群聯專做「USB控制晶片」的既有印象，群聯進一步推出Pascari產品系列，作為進軍企業級儲存市場的品牌。潘健成強調，Pascari並不是單純為了打品牌，而是要讓市場看見群聯在研發投資、品質保證與企業級應用上的決心。

這也讓群聯這幾年飛躍成長。過去，群聯大約每10年增加10億美元營收；今年，則預計突破30億美元，約當新台幣千億元。早在2022年，潘健成更提出2030年挑戰100億美元的目標。「每10年漲一個Billion（10億美元），那是不長進，是退步了，」他說。

而潘健成敢把目標拉得這麼高，背後來自他對AI儲存需求的判斷。他曾預言，記憶體會再缺貨20年，這個說法一度造成轟動與質疑。他笑說，自己「一個晚上，在美國就變名人了」，甚至有國際記憶體大廠高層對他說：「You are so bold.」

但在他看來，這不是大膽預言，而是一道簡單的供需邏輯。原廠若今天產能是100，即使現在開始擴產，一年半到兩年後，也不可能直接變成200，「大概就150」。但AI帶來的資料量成長，卻可能遠遠超過這個速度。當文字生成走向圖片、影像與更多應用，使用人口從10億人成長到30億人，儲存需求只會被進一步放大。

「可是產出成長不大於兩倍，你覺得夠用嗎？不夠用。」他說。換句話說，儲存供給很難追上AI需求。

至於外界擔心AI是否泡沫化，他的看法很清楚：「AI的應用不會泡沫，是剛需；AI的新創很多會泡沫。」新創公司可能因為資金中斷而倒下，但AI應用的需求不會就此消失。他更語氣篤定地說，「這是全世界人類這輩子就這麼一次的產業機會。」

商道講「義氣」，管理如「修剪盆栽」

經歷26年創業起伏，即使搭上AI紅利、Flash未來需求強勁，潘健成仍不敢把機會視為理所當然：憑什麼買得到貨？憑什麼供應商願意支持？憑什麼客戶願意合作？憑什麼群聯能比別人更快擠進供應鏈？

他認為，所有「憑什麼」的答案，都指向同一件事：企業是否願意長期、持續、堅定地投資研發。「其實群聯唯一的價值就是研發，」他說，「從26年前創業，一直到現在都是研發。」這也是群聯能被長期信任的基礎。

事實上，群聯一路走來並不平順。創業第一個10年連續遭遇侵權訴訟，也分別面臨過嚴重缺貨與嚴重供過於求的困境，都挺了過來。2016年至2022年間，又被控未揭露部分關係人交易，長達六年的官司期間，「很辛苦，蠟燭很多頭燒了」，甚至曾一度因失望而公開說過想下市。這些經歷讓他更明白，一家公司若要走得長久，必須建立清楚的生意原則。

多年起伏經驗，讓他不願意隨便迎合別人，也不輕易接受不平等條件；即使曾經低頭求過生意，也一定會想清楚，自己能回報對方什麼。而對曾經幫助過群聯的人，他記得很深。早年Flash缺貨時，群聯曾拜託東芝供貨，後來也順利拿到貨；等到市場反轉、Flash供過於求，東芝反過來希望群聯幫忙買貨時，他選擇忍痛接下，一度讓公司承受很大壓力。對潘健成來說，這不只是商業往來，也是做人做事的分寸。

這種性格，也反映在他的生活與管理方式裡。從馬來西亞農村子弟到企業創辦人，他從不認為自己今天是「大企業家」。現在的生活和二十幾年前差不多，「還是每天忙得要死，還是要做一樣工作。」公司沒有司機，董事長、總經理、執行長都一樣；他自己開車、坐高鐵、搭捷運，也不認為收入增加就必須改變生活方式。原因很簡單：群聯不能放鬆。

他用盆栽比喻企業經營。「如果你種的盆栽，三年剪一次，那個盆栽還像話嗎？那盆栽就每天要剪嘛，每天剪它才會精緻。」對他來說，創業不是浪漫的熱情故事，而是一種每天修剪、每天面對問題的「責任」。

至於群聯未來最大的對手，他直言：「對手就是我們自己。」為什麼供應商願意支持？為什麼客戶願意合作？為什麼市場還需要群聯？這些問題，不能只向外部尋找答案，而要回到公司每天做出的產品、服務與態度。

「未來離不開AI，不管直接或間接，你跑不掉了。」他說。現在已經不是爭論要不要使用AI的時候，因為AI終究會進入每個產業、每個組織、每個工作流程。需要思考的是，自己在AI價值鏈，究竟要扮演什麼角色。

對群聯而言，核心能力不是宣稱自己擁有什麼，而是在市場一次次轉向之後，還能靠什麼活下來、活得更好。群聯的答案始終清楚：把研發做深，把儲存做好，並在變動中找到不可被取代的位置。

潘健成 個人小檔案

出生：1974年

學歷：國立交通大學電機與控制工程研究所、國立交通大學控制工程學系

經歷：慧亞科技（現改名為慧榮科技）

2026第24屆遠見高峰會 小檔案

• 創辦年份：2003

• 主辦單位：遠見雜誌

• 演講與談貴賓人數：每屆預計有60位來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、東協國家、美國等跨界領袖

• 2026第24屆大會主題：「AI‧地緣政治‧永續—混沌世界 尋找新穩定、新成長、新價值」

• 舉辦日期：10月14日、10月15日

• 舉辦地點：台北遠東香格里拉飯店

• 合作媒體：世界日報、星洲日報、新浪財經、聯合早報、東方財經