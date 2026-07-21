炸藥採購案 當初藍委質疑遭顧立雄回嗆 王鴻薇：要不要道歉？

國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君去年舉行記者會，質疑福麥獲得國防標案。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 王鴻薇指出，福麥國際得標RDX炸藥採購案後因未取得輸出許可解約，並質疑顧立雄先前回應失當，要求國防部說明責任歸屬。

國民黨 立委王鴻薇先前踢爆，「福麥國際室內裝修公司」以5億7000萬元（台幣，下同）得標國防部 的RDX高能炸藥招標採購案。王鴻薇昨表示，福麥未能取得外國輸出許可，正在辦理解約當中；她質疑，國防部誰該負責？部長顧立雄要不要出來道歉？

王鴻薇指出，先前她踢爆的國防部高達8億多元、最終以5.9億元決標的「RDX 海掃更」炸藥原物料採購案，得標廠商竟然是一家在台南資本額1900萬元，名為「福麥國際室內裝修有限公司」，不只過去沒有任何實績，登記的地點還是一家旅館，賣馬桶都變軍火商。

王鴻薇表示，當時顧立雄還嗆「去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」還說「誇大不實的指控傷害到國家安全。」還配合側翼綠媒，「抹紅」在野監督。

王鴻薇指出，不只在野質疑，監察院今年7月調查報告也對此案表示「廠商普遍反映大多數國內軍品採購仍未透過『產發條例』或更早期之『產合會報』模式籌獲，導致最低標、欠缺合作經驗或研發投入極低的廠商輕易得標，從而引發類似『RDX高能炸藥』等案件爭議。」不過，這種根本外行的廠商無法履約，國防部的標案又以失敗告終。

王鴻薇說，據她所得到消息，「福麥國際室內裝修有限公司」未能取得外國輸出許可，正在辦理解約當中。顧立雄過去公開說是「誇大不實的指控」要不要出來道歉？國防部又是誰該負責？

王鴻薇質疑，國防部要預算急如星火，標案確疑點重重，連監察院都護航不下去；放任、護航這種標案出現，現在到底是誰在傷害「國家安全」？