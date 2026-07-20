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花蓮萬里溪堰塞湖水位續升暫未溢流 台鐵正常行駛

記者王思慧胡瑞玲／台北20日電
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花蓮萬里溪堰塞湖水位逼近壩頂但尚未溢流，林保署持續監測壩體狀況，台鐵則先維持中午前正常行駛並視變化調整後續班次。

花蓮萬里溪堰塞湖自上月21日發現至今近一個月，水量逼近壩頂，原預估昨傍晚將溢流，雖然水位已超過1087公尺，但至截稿前仍未出現溢流。林業及自然保育署花蓮分署表示，目前壩體未見異常破壞跡象，將持續透過水位計與空拍監測掌握最新變化。

花蓮萬里溪堰塞湖截至昨晚尚未溢流，台鐵公司表示，今天中午12時前全線各級列車正常行駛，中午12時後的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，於今早10時前公布。期間如有重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心第14次工作會報會議裁示後，發布新聞稿。另提醒旅客，出門前請確認列車運行狀況，可從台鐵公司官網、24小時旅客服務電話或各就近車站詢問。

林保署原先研判堰塞湖可能於昨天下午5時至6時溢流，但該時間點並未溢流。花蓮分署長黃群策表示，原因可能是水位上升速度低於原先推估，或壩體受邊坡崩落影響而再度增高，導致溢流時間延後。

黃群策表示，推估存在一定程度的科學誤差，只要湖水持續上升，超越壩頂高程，最終會發生溢流；以去年馬太鞍溪堰塞湖為例，當時水位同樣在接近壩頂後又增加約一公尺才開始溢流，實際時間比原先預估晚了兩至三小時。

黃群策說，目前持續透過水位監測掌握變化情形，若水位數值停止上升，維持平穩，代表湖水已開始越過壩體，或是入流量與滲流量達到平衡；如果水位出現下降，則可視為已發生溢流，正密切觀察各項監測數據變化。

外界擔憂重演去年馬太鞍溪堰塞湖潰決事件，黃群策指出，兩者條件差異甚大，萬里溪堰塞湖屬單側崩塌形成，另一側仍有穩固岩盤與土層支撐，且壩體由大量巨石堆積，結構穩定度與馬太鞍溪堰塞湖不同，短時間內未必會遭洪水沖毀。

黃群策強調，雖滲流水量逐漸增加，但尚未出現可能造成管湧的條件，未來湖水越過壩頂開始溢流，在河道狹窄的萬里溪上，洪水如何沖刷壩體，這仍存在高度不確定性，需維持紅色警戒。

精華 FAQ

  • 截至截稿前，堰塞湖水位已超過1087公尺，雖然一度被研判昨晚可能溢流，但目前仍未出現溢流現象，相關單位正密切觀察後續變化。

  • 花蓮分署表示，現階段壩體未見異常破壞跡象，會持續透過水位計與空拍方式監測，並依水位升降、滲流與壩體狀況判斷是否已發生溢流。

  • 台鐵表示今天中午12時前全線各級列車正常行駛，中午12時後班次將視堰塞湖溢流變化於今早10時前公布，旅客也應先查詢官網或客服確認。

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