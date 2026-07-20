桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 桃園機場因接機人員以立牌、行李占用旅客出口動線，將先宣導至7月31日，8月起若勸導不改可依民航法開罰最高2.5萬元。

來台團客參加旅行社行程，不少業者都會提供接機服務，但卻有接機人員使用立牌、行李或個人物品，占用接機大廳旅客出口處矮牆，影響旅客通行及航廈營運秩序動線。桃園機場公司表示，過去曾發生占位糾紛，本月底前將加強宣導，8月起違規且不聽勸者將依法開罰，處5000元以上、2.5萬元台幣以下罰鍰。

不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。但桃園機場公司近期發函給旅行社業者表示，近來發現有部分接機服務人員，以接機立牌、隨身行李或個人物品占用接機大廳旅客出口處矮牆，除影響旅客通行及航廈營運秩序動線，也有礙航廈形象。

函文指出，桃園機場公司將不定時執行航廈巡檢，即日起至7月31日前為宣導期並加強勸導，待宣導期滿後，從8月1日起，業者若有違規行為，且經勸導未見改善者，得依民航法第119條之3第1項規定，處5000元以上、2萬5000元以下罰鍰，並得會同航空警察局強制其離開航空站。

據台北中國時報報導，桃園機場今年上半年逾2578萬人次，較去年同期成長9%，預估今年全年有機會突破5000萬人次運量，有望創下歷史新高。隨著旅客增加，不少旅行社、飯店、機場接送等業者，提供專人舉牌接機服務，但桃機公司發現，常有業者使用立牌、行李卡位，阻礙通行動線，引發旅客糾紛。

桃機公司表示，接機大廳為旅客公共通行空間，本就不得以接機立牌、行李或其他物品占用，以維護旅客通行及航廈秩序。鑑於過去曾發生接機服務人員因占位引發糾紛，機場公司已函文提醒旅行社配合宣導，後續將持續加強巡檢，經勸導仍未改善者，將依民航法相關規定辦理。

旅行社業者李奇嶽認為，當航班降落尖峰時段，現場接機人員常面臨找不到位置站的情形，建議機場公司規畫接機人員專區，統一管理，或許能兼顧業者需求與航廈秩序。