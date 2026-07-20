我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

台灣新聞組／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客...
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

桃園機場因接機人員以立牌、行李占用旅客出口動線，將先宣導至7月31日，8月起若勸導不改可依民航法開罰最高2.5萬元。

來台團客參加旅行社行程，不少業者都會提供接機服務，但卻有接機人員使用立牌、行李或個人物品，占用接機大廳旅客出口處矮牆，影響旅客通行及航廈營運秩序動線。桃園機場公司表示，過去曾發生占位糾紛，本月底前將加強宣導，8月起違規且不聽勸者將依法開罰，處5000元以上、2.5萬元台幣以下罰鍰。

不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。但桃園機場公司近期發函給旅行社業者表示，近來發現有部分接機服務人員，以接機立牌、隨身行李或個人物品占用接機大廳旅客出口處矮牆，除影響旅客通行及航廈營運秩序動線，也有礙航廈形象。

函文指出，桃園機場公司將不定時執行航廈巡檢，即日起至7月31日前為宣導期並加強勸導，待宣導期滿後，從8月1日起，業者若有違規行為，且經勸導未見改善者，得依民航法第119條之3第1項規定，處5000元以上、2萬5000元以下罰鍰，並得會同航空警察局強制其離開航空站。

據台北中國時報報導，桃園機場今年上半年逾2578萬人次，較去年同期成長9%，預估今年全年有機會突破5000萬人次運量，有望創下歷史新高。隨著旅客增加，不少旅行社、飯店、機場接送等業者，提供專人舉牌接機服務，但桃機公司發現，常有業者使用立牌、行李卡位，阻礙通行動線，引發旅客糾紛。

桃機公司表示，接機大廳為旅客公共通行空間，本就不得以接機立牌、行李或其他物品占用，以維護旅客通行及航廈秩序。鑑於過去曾發生接機服務人員因占位引發糾紛，機場公司已函文提醒旅行社配合宣導，後續將持續加強巡檢，經勸導仍未改善者，將依民航法相關規定辦理。

旅行社業者李奇嶽認為，當航班降落尖峰時段，現場接機人員常面臨找不到位置站的情形，建議機場公司規畫接機人員專區，統一管理，或許能兼顧業者需求與航廈秩序。

精華 FAQ

  • 因部分接機服務人員把立牌、行李或個人物品放在旅客出口矮牆，占用公共通道，影響旅客通行、航廈營運秩序，也損及機場整體形象。

  • 桃機即日起到7月31日先以宣導和勸導為主，8月1日起若業者仍有違規且勸導未改善，將依規定正式開罰並可要求離開航空站。

  • 依民航法第119條之3第1項，違規者可處5000元以上、2萬5000元以下罰鍰，並可能被強制離開。業者則建議設置接機專區統一管理。

上一則

藍營擬減公投案 留鞭刑、核電 白喊「看賴政府態度」

下一則

新聞眼／民進黨全代會 只拚政治不管民生

延伸閱讀

配套不足 桃園機場1年669萬人次轉機 過境遊僅1.3萬

配套不足 桃園機場1年669萬人次轉機 過境遊僅1.3萬
巴威遠離 桃園機場明恢復營運 今出入境「0人」破紀錄

巴威遠離 桃園機場明恢復營運 今出入境「0人」破紀錄
赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求

赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求
飛行途中用充氣腳墊 華航長榮有條件允許

飛行途中用充氣腳墊 華航長榮有條件允許

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

2026-07-14 02:23
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40
知名大學陳姓美籍教授闖入新竹市某樂器行殺人，遭警方開槍制伏。(圖／民眾提供)

男闖樂器行殺妹夫遭警制伏 凶嫌竟是知名大學美籍教授

2026-07-14 08:52

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚