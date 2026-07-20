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新聞評論／吳崢失言、潘孟安甩麥 民進黨傲慢現形

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民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃（毒油）」，引爆軒然大波，總統府秘書長潘孟安又對記者補上一記「甩麥」，爭議向上延燒。短短幾天，從民進黨發言人的失言，到總統府秘書長的出手，都向外界釋放同一種訊號，面對人民不滿和媒體監督，執政黨已經不演了，直接把不耐煩、傲慢與輕蔑全都攤在人民面前。

民進黨昨天舉行全代會，在賴總統通篇演說中，看不見毒油、看不見通膨、看不見霸凌，國人只聽見賴總統還在談「抗中保台」，食安如國安，但貫穿整場全代會的核心價值，不是治國，而是選舉。

賴總統今天特別引用民進黨前主席黃信介的一段話，「政治家一定要很仁慈，比醫生還要仁慈，看到別人的痛苦，就像看到自己親人的痛苦」。不過，黃信介談的是仁慈，賴政府呈現的卻是冷漠。

如果賴政府真的「愛民如親」，面對致癌油風暴，行政院長卓榮泰怎會「先蓋牌、再甩鍋、後道歉」、潘孟安豈敢大手揮開追問的女記者？賴總統談話聽來格外刺耳，政府「仁慈」處理毒油事件，就是對人民的殘忍，如果目睹閣揆道歉姍姍來遲、沒有官員下台負責，黃信介恐怕也要搖頭。

盧秀燕、蔣萬安等藍營百里侯串聯各縣市政府召開「反毒油線上國是會議」，其實是「賴神迴力鏢」，2014年爆發頂新油品事件時，時任台南市長賴清德就呼籲馬政府召開國安會議，痛批政府「以拖帶騙」，要求官員道歉下台，主客易位後，難道賴市長當年呼籲，如今賴總統都當成耳邊風？

民進黨定調吳崢是「情緒性發言」，失言可以道歉，傲慢卻很難偽裝；潘孟安昨天揮掌，不論理由如何正當，用肢體阻擋媒體，就是以權力拒絕監督，何況是對象徵第四權的新聞媒體動手，這不是傲慢、什麼才是傲慢？

黃信介口中的仁慈，蔡英文訴求的謙卑，在賴政府身上只剩全代會的凍蒜聲。從耍嘴皮到甩麥克風，從拒絕道歉到拒絕回答，民進黨真正讓人憂心的，不是危機處理失敗，而是連掩飾都懶得掩飾。

值得警惕的是，民進黨似乎不太在乎外界怎麼看，以為只要滿足綠營同溫層喜好，就能固守四成支持度。執政者最大的傲慢，從來不是失言一句話，而是就算說錯了也無所謂；賴政府最大的問題，不是甩開一支麥克風，而是以為拒絕媒體追問，就能躲開人民的憤怒。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

精華 FAQ

  • 作者認為兩起事件不是單一個人失控，而是民進黨執政姿態的縮影，顯示面對人民不滿與媒體追問時，已把不耐煩、輕蔑與傲慢直接表現出來。

  • 文章批評賴政府對毒油事件反應遲緩，從行政院長先蓋牌、再甩鍋、後道歉，到沒有官員下台負責，都被視為對食安危機缺乏誠意與責任感。

  • 作者認為最大問題不是偶發失言，而是把拒絕回應、避開監督當成常態，甚至只在乎綠營同溫層與選舉利益，對外界批評已近乎無感。

民進黨

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