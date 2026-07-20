我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

毒油案不受訪 府秘書長潘孟安：不要來這邊跟我炒新聞

台灣新聞組／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統府秘書長潘孟安（右）19日上午揮手撥開TVBS記者劉亭廷（左）麥克風引發熱議...
總統府秘書長潘孟安（右）19日上午揮手撥開TVBS記者劉亭廷（左）麥克風引發熱議。下午民進黨全代會，潘出面致歉，劉趨前說明，潘搖手說，「妳不要來這邊跟我炒新聞」。（記者鄭超文／攝影）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨在板橋成立屏東同鄉後援會，總統府秘書長潘孟安受邀到場站台，但他進入會場時，電視台女記者上前追問725凱道大遊行一事，潘孟安快步向前一語不發，穿過攝影機時，他卻突然揮手撥開記者的麥克風，讓女記者一臉錯愕，影片在網路社群快速擴散，引發議論。

潘孟安昨下午在民進黨全代會前受訪時解釋，早上情況很倉促，有媒體要問他關於油品事情，從一樓追到三樓，但當時他咳得很嚴重，也已經講不受訪，加上場內已經在唱名要入場，當時面前有攝影記者，他順勢把手舉起來，可能造成記者的不愉快，「真歹勢」，但他沒有針對這名記者。

潘孟安聯訪結束後，當事記者試圖上前爭論，潘不斷退後說「你不要來這邊跟我炒新聞」，並轉身離開，該記者則說要關心潘的健康，追到手扶梯前才停止。

潘孟安上台為蘇巧慧助講時，一開口就因嚴重咳嗽、聲音沙啞，他先向支持者致歉，並自嘲他不是學行政院前院長蘇貞昌，引發現場哄堂大笑。

國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻批評，「再怎麼不想回答，也不能拿記者出氣」，並要求蘇巧慧針對事件公開表態。

江怡臻表示，潘孟安面對記者提問一句話都不願回答，反以肢體動作推開採訪設備及記者。毒油事件爆發來，民進黨從中央到地方，面對外界質疑時不是反省、說明，而是閃躲、卸責，甚至將提出問題的人視為麻煩。

江怡臻也說，從總統府、行政院、民進黨中央到地方民代，人民看到的不是正面回應，而是傲慢與迴避。事件發生在蘇巧慧的競選活動場合，蘇是否認同潘孟安推開記者，以及民進黨相關人士針對毒油事件的發言；蘇若選擇沉默，外界將認為這就是民進黨面對毒油事件的共同態度。

精華 FAQ

  • 因他進場時被電視台女記者追問725凱道大遊行與毒油相關議題，隨後快步前行不發一語，並在穿過攝影機時揮手撥開麥克風，讓現場與網路輿論迅速發酵。

  • 他表示當時情況倉促，自己咳嗽嚴重且已說明不受訪，場內又正要入場，因此只是順勢把手舉起，可能造成記者不愉快，並以「真歹勢」致歉，強調並非針對該名記者。

  • 李四川競辦主任江怡臻批評，即使不想回答也不能拿記者出氣，並指民進黨面對毒油事件不是說明而是閃躲，要求蘇巧慧公開表態，說明是否認同潘孟安的做法。

民進黨 國民黨

上一則

民進黨全代會 賴清德未提食安 卓榮泰稱拒毀憲亂政法案

下一則

藍參選人靜坐絕食守護食安 鄭麗文探視打氣 批賴傲慢

延伸閱讀

被追問725遊行 潘孟安疑似手揮記者惹議 府方：不好意思

被追問725遊行 潘孟安疑似手揮記者惹議 府方：不好意思
盧秀燕、蔣萬安抗毒油 藍將開線上國是會議

盧秀燕、蔣萬安抗毒油 藍將開線上國是會議
「逼我吃毒油」 蔣萬安串連藍白「反毒台」7/25上凱道

「逼我吃毒油」 蔣萬安串連藍白「反毒台」7/25上凱道
「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：年底用選票教訓民進黨

「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：年底用選票教訓民進黨

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

2026-07-14 02:23
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40
知名大學陳姓美籍教授闖入新竹市某樂器行殺人，遭警方開槍制伏。(圖／民眾提供)

男闖樂器行殺妹夫遭警制伏 凶嫌竟是知名大學美籍教授

2026-07-14 08:52

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚