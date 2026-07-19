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寧可賠錢也要走人 台提前退伍賠償金 有5.8億未收回

記者洪哲政／台北19日電
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國軍目前有4267名申請提前退伍者須負賠償責任，總賠償金額達9.29億元台幣，但...
國軍目前有4267名申請提前退伍者須負賠償責任，總賠償金額達9.29億元台幣，但迄今尚有5.89億元賠償金未收回。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

國軍志願役提前退伍人數自2021年後明顯攀升，至2025年底累計應賠9.29億元、仍有5.89億元未收回，反映部隊負荷與招募、留營壓力加劇。

國軍大力招募志願役，但有人寧可賠錢也要走人。國防部表示，依國防部提前退伍賠償制度，目前有4267名申請提前退伍者須負賠償責任，總賠償金額達9.29億元(台幣，下同，約2866萬美元)，但迄今尚有5.89億元賠償金(約1817萬美元)未收回，其中有三人須賠付高達2000萬元以上。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，志願役官士兵提前退伍的人數，很明顯從2021年開始明顯增加。有可能是近年軍方戰演訓勤務愈來愈吃重，同時大量接收新裝備所形成的惡性循環。

國防部指出，申請提前退伍人數至2025年底為6315人，應予賠償者計4267人，累計應賠償總金額為新台幣9億2917萬元，已完成賠償3817人，繳付總金額為3億4186萬元；其中申請分期賠償計594人，佔應賠人數比率為14%。

根據國防部統計2021至2025年軍士官未服滿役期提前退伍賠償，提前退伍申請人數，最高峰在2024年，有1589人，此年度應賠償人數有1076人，金額2億5955萬8126元；已完成賠款人數951人，金額7713萬5739元。

退賠人員可申請分60期分期賠償，國防部表示，目前申請分期賠付者，逾期未繳者有36員，均已依追償程序執行催繳、移送及強制執行，將持續管制分期賠償及追償作業，國防部將持續追償。

分析國防部2021至2025年申請分期賠償人員賠償數字，申請分期賠償計594人，其中有92人賠償金額達100萬至150萬元，為最大宗。其中也有必須賠付300萬至2000萬元以上的高額案例，其中就有三人提前退伍須賠2000萬元以上，另有三人須賠1000至2000萬元，有10人要賠500萬至1000萬元，國防部並未進一步說明軍種、職務及階級。

曾任國會助理的揭仲分析，從過去賠款退伍的案例經驗，會賠償超過千萬元甚至達2000萬元以上，應該是國防醫學院長年培訓的醫學系畢業生，甚至可能公費出國培訓、留學，才會出現這樣高額的數字。

揭仲指出，志願役官士兵未達規定年限提前退伍的人數，很明顯從2021年開始明顯增加。他舉例，選擇賠錢提前退伍的軍士官人數由109年的401人，至2024年暴增到1589人，幾乎是4倍。另外，2021年度軍費生提前退伍僅521人、2022年為892人， 到2023及2024年已激增為1104人及1072人。

揭仲分析，志願役士兵提前退伍，有可能是軍方為了招募成效而放寬錄取標準，實際入伍服役後才發現體能或其他因素無法負荷，導致無法適應。其次，近年來軍方戰演訓勤務愈來愈吃重，同時大量接收新裝備，還要抽調人員擴充新單位，導致第一線部隊編現比下降，但勤務並未減少，導致留下的官兵負荷更重，形成了惡性循環。他提醒，除了加薪、擴大一二線部隊的薪資差距，更重要仍是如何減少基層單位的負擔。

精華 FAQ

  • 截至2025年底，申請提前退伍者共有6315人，其中4267人須負賠償責任，累計應賠9億2917萬元；已完成賠償3817人，實收3億4186萬元，仍有5.89億元未收回。

  • 分期賠償者中，以100萬至150萬元最常見；另有3人須賠2000萬元以上，還有3人介於1000萬至2000萬元、10人介於500萬至1000萬元，金額差距相當大。

  • 揭仲認為，可能與招募放寬標準、入伍後難以適應有關，也與近年戰演訓更吃重、接收新裝備及擴編單位造成第一線負荷加重有關，形成惡性循環。

國防部

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