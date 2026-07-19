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配套不足 桃園機場1年669萬人次轉機 過境遊僅1.3萬

台灣新聞組／台北19日電
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疫情後國際旅遊爆炸性成長，桃園機場去年轉機客達669萬人次，但龐大轉機客多過國門...
疫情後國際旅遊爆炸性成長，桃園機場去年轉機客達669萬人次，但龐大轉機客多過國門而不入。(記者季相儒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

桃園機場轉機客去年達669萬人次，但參加過境半日遊僅1.3萬人次，顯示轉機觀光轉化率極低，問題在於資訊、簽證與服務配套不足。

疫情後國際旅遊爆炸性成長，桃園國際機場去年轉機客達669萬人次，但參加過境半日遊的國際旅客僅1萬3000人次，比率不到千分之二，龐大轉機客多過國門而不入。學者分析，從訂票、入境到交通、遊程等，機場、航空公司、觀光單位與政府缺乏整合和配套，轉機空檔旅客缺乏走出機場的誘因。

桃園國際機場公司統計，近三年轉機人數攀升，從2023年625萬人次到去年為669萬人次；今年1至5月累計客運量達2164萬人次，較去年同期成長一成一，其中轉機旅客達329萬人次，比去年同期增加一成四，約八成為北美與東南亞間的轉機客。

交通部觀光署表示，近年參加過境優惠旅遊的國際旅客微幅增加，前年約一萬餘人次，去年1.3萬人次，今年1至5月已接近1萬5000人次。不過，參加過境遊程的比率極少，錯失龐大商機。

觀光署鎖定國際轉機客的過境半日遊計畫，若符合在台停留7至24小時，持有簽證或來自免簽證國家，可免費參加，共有台北文化名勝之旅等9條團體或自由行路線，其中三條路線在機場所在地桃園市，涵蓋文史景點與美食商圈，但去年僅5500人次參與。

桃園市議員楊朝偉認為，眾多國外旅客在桃園機場轉機，但踏進桃園的轉機客少之又少；政府應仿效杜拜模式，提供48或96小時的短期過境簽證，吸引更多遊客到桃園玩。

桃園市觀旅局坦言，多數轉機客僅停留兩、三小時，通常忙著處理通關、行李和趕航班，參加過境旅遊的意願不高；市府將與旅宿業推動遊程與消費券，建立轉機城市品牌。

觀光署表示，已透過航空公司外站在旅客訂票時宣導，並透過駐外辦事處推廣。曼谷辦事處月初邀菲律賓網紅拍宣傳影片，有助社群擴散；另將全新地標「淡江大橋」納入遊程，也與桃市府合作串聯機捷景點、商圈。

開南大學觀光運輸學院助理教授楊勝評說，台灣每年有600多萬轉機客，市場規模不小。觀光署推動免費半日遊，但資訊傳遞不足、服務流程不完整，旅客不知道如何報名，或是否符合入境資格，只能留在機場等待。他建議在管制區設專責櫃台，協助旅客確認資格、安排交通及導覽，提供行李配送、飯店接駁等一站式服務，降低不確定感。

旅遊作家「943」說，華航、長榮票價具競爭力，外國旅客即使未入境，也曾在桃機轉機，可惜機場欠缺轉機旅遊宣傳；在現行簽證條件下，台灣有相當大的轉機觀光推廣空間，建議優先強化機場指引與服務、增加多國語言看板，與航空公司、旅行業合作，透過訂票通知等管道主動宣傳，有機會將大量轉機旅客轉化為實際觀光客。

精華 FAQ

  • 去年桃園機場轉機客達669萬人次，但參加過境半日遊的國際旅客只有1.3萬人次，比例不到千分之二，代表龐大轉機人流多半只是過境，未能有效轉化為觀光消費。

  • 主要原因是停留時間短，多數人只有2、3小時可運用，還要處理通關、行李與趕班機；此外，訂票、入境、交通與報名資訊分散，讓旅客難以判斷是否符合資格。

  • 建議在管制區設專責櫃台，協助確認資格、安排交通與導覽，並提供行李配送、飯店接駁等服務；同時加強多語言看板、訂票通知與航空公司合作，提升宣傳效果。

桃園國際機場

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