我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

彰化通報 宜蘭揪出新批號問題油 卓榮泰嗆其他縣市未用心查察

記者王燕華／宜蘭19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宜蘭縣衛生局在毒油事件爆發後，透過跨縣市聯防，追查問題油品流向。(圖／宜蘭縣衛生...
宜蘭縣衛生局在毒油事件爆發後，透過跨縣市聯防，追查問題油品流向。(圖／宜蘭縣衛生局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

宜蘭依彰化通報查出中央未公布的新批號問題油，卓榮泰批評其他縣市查察不夠積極，宜蘭則強調已加強稽查並持續追查流向。

宜蘭縣府日前發現一批不在中聯油脂原先通報的29批號內問題油品，行政院長卓榮泰昨質疑「難道其他縣市沒有嗎？」宜蘭縣衛生局還原稽查過程，15日接獲彰化通報，進行預防性下架時，發現有問題油品不在中央公布29批號中，向彰化及中央回報後，確認是先前中聯未提報的新批號。

致癌油事件延燒，卓榮泰說，宜蘭縣府發現所謂4月1日的問題油，難道其他縣市都沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察，要求各縣市務必要再重新盤整已下架的商品。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，這次事件發生後，代理縣長林茂盛明確指示守護食安沒有妥協餘地，問題產品必須立刻下架，責成衛生局加強查核各大販售通路、餐飲業、製造業及夜市食品攤商，衛生局人員兢兢業業處理，截至目前查核338家次，下架問題產品6萬7千多公斤。

他表示，15日接獲彰化縣衛生局通報，泰山公司使用中聯油脂4到6月間油品，相關產品必須預防性下架，立即展開稽查，經仔細查核下游業者清單，發現一批須下架的產品，疑似使用中聯4月1日生產的油品，但比對中央公布的29個批號，並不在其中，立即回報彰化縣政府及中央，才確認是新增批號，後續由食藥署依食品安全衛生管理法裁罰。

徐迺維說，此案是彰化通報才發現，接下來會持續透過跨縣市聯防，並與中央密切合作，追查問題油品及產品流向。

精華 FAQ

  • 宜蘭是在15日接獲彰化縣衛生局通報後，針對泰山相關產品做預防性下架與稽查時，仔細比對下游業者清單，才發現疑似使用4月1日生產油品的新批號，並立即回報確認。

  • 卓榮泰認為宜蘭都能查出新批號，其他縣市不應沒有發現，質疑各地是否未用心查察，並要求各縣市重新盤整已下架商品，避免漏網問題產品繼續流通。

  • 宜蘭縣衛生局在縣府指示下，已加強查核販售通路、餐飲業、製造業及夜市攤商，截至目前完成338家次查核，下架問題產品6萬7千多公斤，並持續與中央及跨縣市聯防追查。

卓榮泰

上一則

極端天氣 敦北大排開工 蔣萬安力拚韌性城市

下一則

黑白集／逼吃毒油 還不准大聲、不准拍桌

延伸閱讀

問題油重新上架 盧秀燕喊話「萬萬不可」

問題油重新上架 盧秀燕喊話「萬萬不可」
在野轟卓榮泰蓋牌毒油 石崇良鬆口道歉 總統點名辦中聯

在野轟卓榮泰蓋牌毒油 石崇良鬆口道歉 總統點名辦中聯
中市公布致癌油搶快？卓榮泰先批後讚 盧秀燕籲中央道歉

中市公布致癌油搶快？卓榮泰先批後讚 盧秀燕籲中央道歉

台毒油案再爆第3批問題油 中聯等4公司董座、7高層交保

台毒油案再爆第3批問題油 中聯等4公司董座、7高層交保

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌