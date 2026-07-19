彰化通報 宜蘭揪出新批號問題油 卓榮泰嗆其他縣市未用心查察

宜蘭縣衛生局在毒油事件爆發後，透過跨縣市聯防，追查問題油品流向。(圖／宜蘭縣衛生局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 宜蘭依彰化通報查出中央未公布的新批號問題油，卓榮泰批評其他縣市查察不夠積極，宜蘭則強調已加強稽查並持續追查流向。

宜蘭縣府日前發現一批不在中聯油脂原先通報的29批號內問題油品，行政院長卓榮泰 昨質疑「難道其他縣市沒有嗎？」宜蘭縣衛生局還原稽查過程，15日接獲彰化通報，進行預防性下架時，發現有問題油品不在中央公布29批號中，向彰化及中央回報後，確認是先前中聯未提報的新批號。

致癌油事件延燒，卓榮泰說，宜蘭縣府發現所謂4月1日的問題油，難道其他縣市都沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察，要求各縣市務必要再重新盤整已下架的商品。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，這次事件發生後，代理縣長林茂盛明確指示守護食安沒有妥協餘地，問題產品必須立刻下架，責成衛生局加強查核各大販售通路、餐飲業、製造業及夜市食品攤商，衛生局人員兢兢業業處理，截至目前查核338家次，下架問題產品6萬7千多公斤。

他表示，15日接獲彰化縣衛生局通報，泰山公司使用中聯油脂4到6月間油品，相關產品必須預防性下架，立即展開稽查，經仔細查核下游業者清單，發現一批須下架的產品，疑似使用中聯4月1日生產的油品，但比對中央公布的29個批號，並不在其中，立即回報彰化縣政府及中央，才確認是新增批號，後續由食藥署依食品安全衛生管理法裁罰。

徐迺維說，此案是彰化通報才發現，接下來會持續透過跨縣市聯防，並與中央密切合作，追查問題油品及產品流向。