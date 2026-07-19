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極端天氣 敦北大排開工 蔣萬安力拚韌性城市

記者楊正海／台北19日電
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市長蔣萬安（右三）19日出席敦北地下大排開工典禮表示，提升北市城市韌性的重要里程...
市長蔣萬安（右三）19日出席敦北地下大排開工典禮表示，提升北市城市韌性的重要里程碑正式啟動。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

北市開工全國首創敦北地下大排，斥資17億元打造地下滯洪設施，提升敦化北路與小巨蛋周邊防洪能力，目標2029年底完工。

極端天氣下，北市降雨容受力目前每小時78.8毫米，市府斥資17億元(台幣，下同)打造全國首創地下管狀滯洪設施工程「敦北地下大排」昨開工，市長蔣萬安指出，敦北大排師法日本東京防災工程，就是所謂的「地下神殿」，希望未來降雨容受力提升至88.8毫米。

敦北地下大排強化敦化北路沿線及小巨蛋周邊地區在極端天氣下的防洪能力，設置總量達3.2萬公噸貯留空間，約16座標準游泳池容量，貯留管內徑為6.1米，長度約為1.1公里，工程起點位於敦北公園，延伸至南京東路的小巨蛋，以2029年底完工為目標。

北市敦北地下大排2029年底完工為目標，是全台首創地下管狀滯洪設施工程。(圖／市...
北市敦北地下大排2029年底完工為目標，是全台首創地下管狀滯洪設施工程。(圖／市府提供)

蔣萬安說，他任立委和市長後，敦化北路、小巨蛋周邊，面對短時暴雨，常常發生災情，他不斷與地方里長、民意代表討論，想法子怎麼解決，也有具體連署提出建議，在敦化北路下面建1個貯留管，也就是「敦北大排」，是韌性城市計畫很重要拼圖。

蔣萬安說，北市各項防洪韌性工程，都全面進行，百齡抽水站日前新建，未來在承德路也會有第二座地下貯留管。

水利處指出，取經日本東京防洪工程「首都圈外郭放水路」，打破傳統框架，採「貯留」概念，打造敦北地下大排，工程運用潛盾技術，於地底約20至35公尺處施工，如同在都市地底「微創手術」，在不擾動地表車流與周邊商業活動前提下，於地底深處穩健開挖。

水利處指出，當大雨來臨，雨水流入地底，不會積淹在地面，除此之外，敦北地下大排還能水力發電、自給自足。

在地議員許淑華指出，「敦北大排」終於正式動工，除了期待屆時能夠如期、如質地完成，但施工安全與周邊居民權益，市府都不能有任何鬆懈。

精華 FAQ

  • 因為它可強化敦化北路沿線與小巨蛋周邊在極端天氣下的防洪能力，設有3.2萬公噸貯留空間，有助減少短時暴雨造成的積淹水風險。

  • 工程總長約1.1公里，貯留管內徑6.1米，設置容量約3.2萬公噸，從敦北公園延伸到南京東路小巨蛋，目標在2029年底完工。

  • 蔣萬安希望工程完成後能把降雨容受力提升到88.8毫米，成為韌性城市拼圖；議員則提醒市府須確保施工安全，並兼顧周邊居民權益。

日本 蔣萬安

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