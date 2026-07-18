台推無人機產業 民空拍飛行禁區卻擴大 玩家赴交部抗議爭取
政府推動無人機產業之際，民間卻指禁飛限飛區不斷擴大、合法空域遭壓縮；抗議後民航局表示將檢討部分禁限航區並適度放寬。
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政府推動無人機產業之際，民間卻指禁飛限飛區不斷擴大、合法空域遭壓縮；抗議後民航局表示將檢討部分禁限航區並適度放寬。
國家推動無人機產業與聚落，不過民間空拍飛行限制卻愈來愈嚴格、限縮。無人機玩家抱怨，原本就限制重重的無人機地圖，近期禁飛、限飛範圍竟又再擴大，過去可合法練飛的新北河堤、陽明山如今都成了禁區；嘉義市蘭三分之二以上空域被畫設紅色禁飛航區，「根本本末倒置」。為了討回「空拍權」，由無人機玩家組成的313反不平等空域聯盟今下午將赴交通部抗議。
過去各縣市空拍機禁飛、限飛範圍無統一規範，其中交通部民航局轄管的禁飛範圍，是針對機場跑道兩端中心點半徑5公里，以及跑道中心線左右兩側2.6公里範圍內嚴格禁飛或限高，若違規使用無人機闖入將開罰30萬至150萬台幣，其餘範圍如河邊、山區、市中心等均由各地方政府或其他事業主管機關規範，罰鍰金額也由地方政府訂定。
不過由於地方政府長期不重視玩家權益，加上疑似不了解無人機發展狀況，導致只要有一點疑慮，就乾脆直接畫設為禁飛、限制區，壓縮無人機玩家合法空域。
313反不平等空域聯盟表示，過去很多玩家會在華中橋、新北河堤、三重飛場練習，如今全變成紅區，禁止玩家練飛；嘉義民航局無人機考場附近直徑10公里，也被自來水公司申請為禁區，嚴重影響練飛、考試的考生。
聯盟發起人吳明陽表示，這次新增的禁飛範圍都沒公告，除非自行上網查詢，否則恐被罰30萬元以上罰鍰，很多玩家在公告前早就申請場地，如今也只能停擺。呼籲地方政府放寬禁航範圍外，也希望民航局規畫相關指引，讓地方政府在畫設飛航區、禁限區時能有參考。
考量民眾確實有使用需求，交通部民航局表示，6月公告新增的23處圓形禁限航區，是因涉及重要政府機關、電力設施、水利設施，但經考量後，平時玩家只要在不違反民航法等相關規定前提下，即可從事無人機活動，不過在主管機關公告演習期間或發生重大事件時，如防災演練、軍事演習等，禁止從事遙控無人機活動。
至於去年11月已畫設的禁限航區，民航局說，將從被擴大的5公里，回到原本的3公里範圍，民眾若要從事無人機活動，需事先提出申請，各部會也會重新檢視其原提報範圍，盡速調整。
政府近年積極推動無人機產業，將無人機列為重點發展項目，推動國家隊、低空經濟及各項智慧應用，也期待無人機在物流巡檢、農業、測繪、救災及國防等領域發揮更大效益。然而政府一面高喊發展產業，另一面卻讓合法飛行空域愈來愈少，政策目標顯然和管理措施互相矛盾。
此次在外界強烈反彈後，賴政府才又重新檢討部分禁限航區、適度放寬限制，這種「不告不理」的態度，也凸顯從中央到地方，在畫設無人機禁限航區前，根本沒有完整評估，才會一遇壓力就轉彎。
玩家主要抗議禁飛、限飛範圍持續擴大，導致原本可合法練飛的場地被畫成紅區，像新北河堤、陽明山等地都受影響，讓空拍與訓練空間愈來愈少。 聯盟認為地方政府畫設禁限航區過於草率，常把有疑慮地點直接列為禁區，壓縮玩家合法空域，因此要到交通部抗議，要求放寬限制並建立更明確的規範。 民航局表示，6月新增的23處圓形禁限航區涉及重要機關與設施，平時在符合法規下仍可活動，但演習、防災或重大事件期間會禁止飛行，另也將檢討部分範圍並調整。
精華 FAQ
玩家主要抗議禁飛、限飛範圍持續擴大，導致原本可合法練飛的場地被畫成紅區，像新北河堤、陽明山等地都受影響，讓空拍與訓練空間愈來愈少。
聯盟認為地方政府畫設禁限航區過於草率，常把有疑慮地點直接列為禁區，壓縮玩家合法空域，因此要到交通部抗議，要求放寬限制並建立更明確的規範。
民航局表示，6月新增的23處圓形禁限航區涉及重要機關與設施，平時在符合法規下仍可活動，但演習、防災或重大事件期間會禁止飛行，另也將檢討部分範圍並調整。
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