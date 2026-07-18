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壩頂長高 花蓮萬里溪堰塞湖溢流延後 觀光「業績不斷探低點」

記者王燕華孟嘉美／花蓮18日電
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花蓮萬里溪堰塞湖昨監控蓄水量已滿，但因土石持續崩落又「長高」1.5公尺，導致溢流...
花蓮萬里溪堰塞湖昨監控蓄水量已滿，但因土石持續崩落又「長高」1.5公尺，導致溢流時間再延後，最晚可能要到19日。(圖／林業署花蓮分署提供)

AI摘要

文章摘要整理：

花蓮萬里溪堰塞湖因壩頂再度崩落而延後溢流，紅色警戒持續，213名保全戶與當地觀光業都承受高度壓力。

花蓮萬里溪堰塞湖原預估昨潰決，卻又崩落土石讓壩頂「長高」約1.5公尺，預估溢流時程最晚延至明天。鳳林、萬榮兩鄉鎮213名撤離的保全戶有部分已「關九天」，不安情緒逼近臨界點。中央災害應變中心指出，萬里溪堰塞湖不穩定性極高，恐隨時潰決，因應紅色警戒防災需求，萬榮鄉萬榮村和鳳林鎮森榮、長橋、山興、鳳信及大榮5里警戒範圍保全戶今天全面停班停課。

花蓮萬里溪堰塞湖溢流預估時間點一延再延，花蓮觀光業者形容，堰塞湖就像一顆未爆彈，一天收到21通警戒通知，根本沒有旅客敢來。正值暑假旅遊旺季，業績卻跌到僅剩一成。堰塞湖這顆炸彈不論何時炸開，都已將當地旅宿業炸得遍體鱗傷。瑞穗黃金溫泉業者邱弘光說，業績不斷下探最低點，以往民宿假日訂房率可以達到八、九成，0403大地震重創花蓮，一個月訂房率跌至四、五成。而馬太鞍溪堰塞湖溢流則成最後一根稻草，目前住宿率僅剩一成。

萬里溪堰塞湖蓄水量逾500萬噸，從6月下旬發現至今，已四度發布黃色、三度發布紅色警戒，警戒期間下游鳳林、萬榮兩鄉鎮保全戶被撤離。

鳳林鎮森榮里全區淨空，都是退休的林場老員工，平均年齡約80歲，20多人從9日起入住收容所，每天都關切溢流進度，原期待昨天溢流後回家，卻發現又是一場空。兩鄉鎮公所都反映，收容戶多日看著有家歸不得，心情愈來愈煩躁，不滿情緒逐漸高漲。

森榮里長謝玉珍不是保全戶，但陪著老人家住進收容處所相伴。她說，長者們每天都在問「明天能不能回家？」結果卻是一天又一天，原以為昨天就會有結果，沒想到還是不溢流，忍不住埋怨「怎麼那麼多個明天」？

林保署花蓮分署安排專人到收容處所說明目前堰塞湖狀況，副指揮官、農業部長陳駿季要求若昨天未溢流，今天要再向收容民眾說明現況及可能的風險。

堰塞湖水位昨天上午8時離壩頂僅26公分，且上方增加兩個滲流點，中央原預估最快下午2時、最晚傍晚5時溢流，縣府隨即在鳳林鎮開設前進指揮所，備妥重機械、人力、物力待命；下游橋梁台九線萬里溪、西寶、箭瑛、中興等橋梁都管制或封閉；台鐵鳳林到光復下午3時後停駛兩小時後復駛，後續視堰塞湖狀況隨時發布最新行車資訊。

不過直到昨晚溢流都未發生，林保署說明，未溢流原因是上方還有壩頂右岸陸續崩落鬆散土石，蓄水效果雖不穩定，仍使湖區水位持續上升，但壩體滲流量較前兩天增加，顯示內部受蓄水壓力影響，風險提高。

中央災害應變中心指揮官季連成說，萬里溪堰塞湖和馬太鞍溪堰塞湖雖近在咫尺，但形成和溢流狀態完全不同。萬里溪堰塞湖不穩定性極高，紅色警戒會掛1段時間，須持續嚴密監控。依林保署報告，堰塞湖一旦溢流，可能蓄滿穩定溢流、壩體局部刷深蓄水量減少，及大幅潰決或全潰，回歸自然河道，無論如何監控量能都要提升。

花蓮分署表示，經防災團隊評估，若溢流大部分湖水會在萬里溪河道內，溢淹可能性不大，若淹水會在30公分以下。

精華 FAQ

  • 因壩頂右岸又陸續崩落鬆散土石，讓壩頂高度增加約1.5公尺，蓄水效果暫時延續，因此原本的溢流時程被往後推遲，最晚可能延到明天。

  • 萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮、長橋、山興、鳳信、大榮5里警戒範圍內的保全戶都受影響，今天全面停班停課，並持續依指示撤離與留置。

  • 業者表示警戒通知頻繁，旅客幾乎不敢上門，暑假旺季住宿率只剩約1成。相較以往假日可達8、9成，現在已成0403地震後最嚴重的經營壓力。

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