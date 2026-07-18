台股史上最慘「黑色星期五」 暴跌2953點、135家跌停

台股17日崩跌，盤面綠油油一片，法人認為止跌訊號有三，一是融資大減，再來是新台幣止貶，三是觀察台積電ADR表現。(記者黃義書／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台股周五重挫2953點、跌幅6.47%，外資狂賣與融資踩踏加劇跌勢，台積電、聯發科及記憶體族群成為主要空頭狙擊對象。

台北股市昨日開低殺低暴跌2953點，創下史上最大跌點，總計約135家慘淪跌停。加權股價指數終場以4萬2671點作收，跌幅6.47%，成交量1兆2129億元（台幣，下同，約374億美元）；集中市場加權股價指數周五一口氣摜破4萬5000點、4萬4000點、4萬3000點等整數關卡。

富邦投顧董事長陳奕光說，台股 黑色星期五指數崩跌，止跌訊號看兩方面，一是融資大減，其次是新台幣匯率，新台幣若能止貶，台股的反彈會更大；再來則是觀察台積電 ADR（美國存託憑證）表現，但台積電17日台積電ADR跌逾2.97%。

台股黑色星期五，暴跌原因不只一個，包括全球人工智慧（AI）資本支出變現疑慮、外資瘋狂在台股變現，以及融資多殺多與程式交易助跌；資金快速撤退，使得過去獨領風騷的類股慘成空頭狙殺對象，包括晶圓代工與半導體供應鏈、高本益比IC設計與IP族群，以及伺服器代工與組裝。

台股護國神山台積電法說會後，市場因憂心資本支出提高恐壓縮獲利，使得台積電昨日開低走低，尾盤爆進萬張賣單，終場以下跌180元，收在2290元，寫下台積電史上收盤最大跌點。三大法人合計賣超2,631.4億元，其中，外資大舉調節1,883.1億元，改寫歷史新高紀錄。

市場擔憂AI龐大資本支出能否帶來足以支撐高估值回報，加上美伊衝突升溫，美國科技股拋售潮蔓延至亞股，不只台積電，權值股倒成一片，聯發科以3370元作收，暴跌330元，跌幅8.92%，比台積電更慘烈。記憶體股更是慘不忍睹，南亞科、華邦電、力積電股價跌停，旺宏跌8.42%。外資連11賣、累計賣超6,417.8億元，今年來累計買超1.56兆元。

拖累台股本周表現的主力，不是美股，而是昨日沒有開盤的南韓股市。法人指出，南韓股市被三星與海力士兩大記憶體主導，但記憶體股價波動大，南韓股民更癡迷槓桿ETF（指數股票型基金）投資，再加上層層貸款，一旦記憶體股價波動透過高槓桿部位被進一步放大，就出現了南韓股市的慘況。

法人指出，今年以來，美國費城半導體指數和南韓KOPSI指數波段最大漲幅都超過100%，台灣加權指數也超過六成，技術面乖離已過大，加以散戶融資餘額增幅八成，大於指數漲幅，籌碼浮額快速增多，部分個股提早反映未來數年的成長利多。

近期市場對科技股利多不漲反跌，一方面機構有資產配置再平衡的考量，一方面當市場樂觀情緒封頂，即使財報合乎預期，也會被視為「利多出盡」，引發融資多殺多與高檔調節賣壓。

台股前5大跌點 製表／陳儷方